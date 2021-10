Siktet for seksualforbrytelse. Skal ha tatt kvinne på brystet under blusen.

Andrew Cuomo gikk av som guvernør i New York etter anklager om seksuell trakassering. Nå er han siktet for seksualforbrytelse.

– Jeg klemmer og kysser mennesker helt uformelt, og det har jeg gjort hele livet mitt, sa Andrew Cuomo til sitt forsvar da han gikk av i august.

28. okt. 2021 22:45 Sist oppdatert nå nettopp

Den tidligere New York-guvernøren er tiltalt for en seksualforbrytelse. Alvorlighetsgraden er en såkalt «misdemeanor», som har strafferamme mellom et halvt og ett års fengsel.

Det sier en talsperson for delstatsdomstolene i New York til Reuters. Ifølge rettsdokumentene er Cuomo anklaget for å ha tatt hånden på brystet til en kvinne under blusen, uten at hun ville. Dette skal han ha gjort uten annen grunn enn seksuell tilfredsstillelse, ifølge tiltalen.

Anklagen ble første kjent da kvinnen anmeldte saken i august. Hendelsen skal ha skjedd i andre etasje i guvernørens offisielle residens. Den ligger i Albany, et stykke utenfor New York City.

Hendelsen skal ha skjedd her i New York State Executive Mansion.

Cuomo måtte gå av som guvernør i august etter anklager om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Minst elleve kvinner kom med anklager mot ham. De fortalte om upassende kyss, bemerkninger og berøringer. Han har forsvart seg med at han er en type som klemmer og kysser.

– Det er slik jeg har vært så lenge jeg kan huske. I mitt hode har jeg aldri tråkket over en grense. Jeg forsto ikke hvor de nye grensene gikk, sier Cuomo.