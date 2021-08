Mange har ventet på én ting før de ville ta vaksinen. Nå har det skjedd.

Pfizer-vaksinen er nå fullstendig godkjent i USA.

To grunner til at mandagens vaksinenyhet fra USA er så viktig.

Nå nettopp

To ganger i samme avsnitt bruker det amerikanske helsetilsynet (FDA) ordet «milepæl» i mandagens kunngjøring. Det samme ordet brukte president Joe Biden:

– I dag har vi nådd en annen milepæl, en viktig milepæl, i nasjonens kamp mot Covid, sa Biden, ifølge CNN.

Så viktig mener de altså at nyheten er.

Og nyheten? Det er at FDA for første gang har gitt full godkjenning til en vaksine mot covid-19.

Koronavaksinen til Pfizer-Biontech ble i desember godkjent til nødbruk. Tilsvarende løyver er gitt til Moderna og Johnson & Johnson. Nå er altså den første av disse selskapene gitt et helgrønt lys.

FDA har innhentet data fra 41.000 personer før det kom frem til beslutningen. Vaksinen skal være 91 prosent effektiv mot koronaviruset, ifølge deres studie.

Pfizer-vaksinen skal nå markedsføres i USA under navnet Comirnaty, opplyser FDA.

Nyheten har fått stor oppmerksomhet. Det har to hovedårsaker:

1. Nølerne har mindre grunn til å nøle

Rundt 55 prosent av den amerikanske befolkningen er ferdigvaksinert. I flere måneder har vaksinen vært tilgjengelig for alle over 12 år som ønsker den. Men mange millioner har nølt.

USA hadde lenge et stort forsprang på nesten alle andre land. Vaksinene ble satt i stort tempo, men så gikk det saktere og saktere.

7. juli gikk Norge forbi USA i andel av befolkningen som hadde fått den første vaksinedosen. Nå har Norge et forsprang på ca. 10 prosent: 70 prosent har fått første stikk mot 60 i USA, ifølge Our World in Data.

Nå kan flere av nølerne i USA la seg overbevise. En undersøkelse blant vaksineskeptikere i juni viste at nesten halvparten ville være mer positive til å ta vaksinen dersom den ble fullstendig godkjent av FDA.

Andre spørreundersøkelser har gitt tilsvarende resultater.

FDA håper nå at mandagens kunngjøring vil få flere til å stole på at vaksinen er trygg.

«Dagens milepæl tar oss ett skritt nærmere en kursendring i denne pandemien,» skriver fungerende FDA-sjef Janet Woodcock i pressemeldingen.

– Hvis du er én av de millionene amerikanerne som har sagt at du ikke vil ta sprøyten før den har fått endelig godkjenning av FDA, har det skjedd nå. Øyeblikket du har ventet på, er her. Det er på tide at du vaksinerer deg. I dag, sa Biden.

Mandagens godkjenning gjelder for dem som er 16 år og oppover. Men når de har samlet inn nødvendige tall, er planen å gi samme godkjenning for bruk hos barn mellom 12 og 15 år også.

En tilsvarende godkjenning for Moderna-vaksinen kan også være rett rundt hjørnet. Tom Frieden, tidligere leder av de amerikanske smittevernmyndighetene CDC, sier til Politico at det nok bare er timing og papirarbeid som står i veien. Moderna søkte om full godkjenning i juni. Johnson & Johnson har sagt at de vil søke om samme godkjenning senere i år.

2. Nå kommer vaksinepåbudene

1,3 millioner personer i aktiv tjeneste. Så mange mennesker omfattes av kunngjøringen fra det amerikanske forsvarsdepartementet mandag ettermiddag.

Alle sammen blir nå møtt med et krav om å ta koronavaksinen.

Påbudet er en direkte konsekvens av FDA-godkjenningen.

Tilsvarende krav har allerede før godkjenningen kommet fra arbeidsgivere, både statlige og private, over hele USA i dagene. Nå følger flere etter.

Noen steder har det allerede skjedd. Både i New York by og i delstaten Washington har myndighetene gitt lærere og andre ansatte i utdanningssektoren et påbud om å bli vaksinert før de kan møte på jobb.

Mandag ba Joe Biden flere bedrifter om å innføre vaksinekrav, skriver Politico.

– Det gir bare mening å kreve vaksine for å stanse spredningen av covid-19, sa presidenten.

Tidligere har California og byen New York innført obligatorisk vaksinering for alle som jobber i offentlige sektor, som lærere, sykepleiere, politi og brann- og redningsmannskaper.