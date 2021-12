Hun regnes for å være Epsteins medhjelper. Nå risikerer hun å tilbringe resten av livet i fengsel.

Jeffrey Epstein hadde pengene. Ghislaine Maxwell hadde sjarmen. Sammen skal de ha rekruttert og utnyttet mindreårige jenter seksuelt.

Britiske Ghislaine Maxwell står tiltalt for å ha hjulpet avdøde Jeffrey Epstein med å begå seksuelle forbrytelser på 1990- og tidlig på 00-tallet.

3. des. 2021 09:57 Sist oppdatert nå nettopp

Da Jeffrey Epstein tok sitt eget liv i 2019, forsvant ofrenes håp om at han skulle stilles til ansvar for overgrepene han var tiltalt for. Epstein satt i varetekt, tiltalt for menneskehandel og seksuelle overgrep mot mindreårige.

Nå må den tidligere kjæresten og kollegaen Ghislaine Maxwell svare for seg og sin rolle i de påståtte overgrepene. Mandag startet rettssaken mot den 59 år gamle briten.