Gjennom dette hullet rømte seks palestinske fanger fra et israelsk fengsel

Israelske politifolk undersøker hullet der de seks fangene skal ha kommet ut.

ISTANBUL (Aftenposten): En storstilt jakt med droner og helikoptre foregår nå på Vestbredden.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

6. sep. 2021 17:25 Sist oppdatert 25 minutter siden

Hullet ser knapt nok stort ut til at en voksen mann kan åle seg gjennom.

Men det klarte altså seks palestinske fanger å gjøre natt til mandag.

Høysikkerhetsfengselet Gilboa nord i Israel skal være et av landets sikreste. Likevel har fangene klart å grave seg gjennom betonggulv og armering og videre ned til et større hull under cellen.

Derfra skal de ha unnsluppet gjennom en tunnel som kommer ut på sørsiden av fengselet. Nå omtales rømningen som et slag i ansiktet for israelske sikkerhetsmyndigheter.

Gjennom dette trange hullet under vasken i en celle, skal de seks palestinske fangene ha kommet seg ut.

Jakt på Vestbredden

Israelske myndigheter sier de tror at fangene vil forsøke å rømme til Jordan eller til byen Jenin på Vestbredden.

Nå har israelerne satt i gang en storstilt jakt.

Droner og helikopter finkjemmer området fra luften. Soldater er sendt ut på Vestbredden, og det er satt opp en rekke veisperringer rundt Jenin.

Alle de seks fangene omtales som «ytterst farlige» av israelske myndigheter.

Velkjente fanger

Fem av de seks har tilknytning til den militante palestinske gruppen Islamsk jihad.

Flere av dem soner livstidsdommer for å ha drept israelere. Blant dem en 18 år gammel gutt som i 2006 ble kidnappet og senere funnet død i en sisterne.

Den sjette fangen, Zakaria Zubeidi, er kjent som en av lederne i Al Aqsa-martyrbrigaden under den andre intifadaen for 20 år siden.

Han står bak en rekke terrorangrep og skyteepisoder hvor flere israelere har mistet livet.

I mange år ble Zubeidi ansett som en av de mest ettersøkte mennene på Vestbredden, skriver avisen Haaretz.

Zakaria Zubeidi avbildet under et valgmøte for president Mahmoud Abbas i Jenin i 2004.

«Enorm tabbe»

Hvordan fangene har klart å grave hullet, er foreløpig et mysterium. Ikke engang skjeer er tillatt inne på cellene i det strengt bevoktede fengselet.

Israelsk politi mener de må ha smuglet en mobiltelefon inn og på den måten fått hjelp utenifra.

Mens store styrker leter etter mennene, har israelske fengselsmyndigheter begynt å etterforske hvordan noe slikt kunne skje.

En kilde i den israelske fengselstjenesten kaller rømningen en «enorm sikkerhets- og etterretningstabbe», ifølge Haaretz.

Så langt har Israels statsminister Naftali Bennett hatt lite å si om flukten.

– Dette er en alvorlig hendelse som vil kreve en samlet innsats fra hele vår sikkerhetstjeneste, sa han i en kort uttalelse til israelsk presse.

Et stort politioppbud var samlet utenfor Gilboa-fengselet mandag.

Hylles av jihadister

Talspersoner for Islamsk jihad var raskt ute med å hylle de seks fangene.

De beskriver flukten som en «komplett fiasko for okkupasjonshæren» og et «slag i ansiktet til det israelske militæret og hele det israelske systemet.»

– Dette er en heltemodig handling, som skapte et stort sjokk i det israelske sikkerhetssystemet, sier Daoud Shehab. Han er talsperson i Islamsk jihad.

Også Hamas sier i en uttalelse at flukten er «en seier» for palestinske fanger og et realt nederlag for det israelske sikkerhetssystemet, skriver Times of Israel.