Amsterdam vil bli kvitt hasjturistene

Politiet og de folkevalgte i Amsterdam ønsker slutt på narkoturismen. Derfor vil de nekte utlendinger adgang til «coffeeshops» hvor det selges cannabis.

For mange turister er dette symbolet på Amsterdam. Nå kan de ble stengt ute fra serveringsstedene.

16. apr. 2022 19:30 Sist oppdatert 21 minutter siden

I flere tiår har Amsterdam markedsført seg som en av Europas mest liberale byer. Ikke minst strømmer unge turister til byens «coffeeshops». Der får de kjøpe hasj og marihuana, uten frykt for politiet.

Men nå mener både politiet og politikerne i byen at ulempene er større enn inntektene.

Ikke legalt, men fritt salg

I motsetning til hva mange tror er ikke marihuana og hasj legalisert i Nederland. Det bare virker slik når man er turist i byen og ser alle utsalgsstedene, eller «coffeeshops».

I flere tiår har Nederland ført en «toleransepolitikk» når det gjelder lette narkotiske stoffer. Det innebærer at politiet ikke bryr seg med detaljsalg. Man kan trygt kjøpe og selge små mengder hasj og marihuana.

Håpet var å holde de såkalt lette stoffene skilt fra tyngre stoffer, som amfetamin, kokain og opiater.

Fakta Cannabis Cannabis er fellesnavnet på narkotiske stoffer som utvinnes av hamp. Cannabis inneholder over 400 kjemiske forbindelser. «Virkestoffet» for dem som vil ruse seg er THC. I Norge er cannabis det vanligste rusmiddelet etter alkohol. I mange land diskuteres legalisering av cannabis. Det er gjort i Canada, Uruguay, Malta og 18 amerikanske delstater. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Beinhard mafia

Politikken har ikke bare vært vellykket. Produksjon og «grossisthandel» med cannabisstoffer som hasj og marihuana er fortsatt forbudt. Denne virksomheten drives av en beinhard mafia.

De bruker distribusjonsnettene sine til både cannabis og langt tyngre stoffer.

Det tyske bladet Der Spiegel skrev før jul i fjor at Nederland var i ferd med å bli en «narkostat».

Da Nederland gikk til lockdown på grunn av pandemien, ble det lange køer foran utsalgsstedene for Marihuana.

Trøbbel med naboene

For nabolandene er skeptiske til den nederlandske toleransen. Særlig i grensebyene mot Belgia og Tyskland har «dopturisme» vært et problem.

Nabolandene mener at Nederland undergraver deres kamp mot rusmidler.

I byene langs grensen protesterte beboerne også. De opplevde gjestene som bråkete og plagsomme.

Derfor har myndighetene i grensebyene innført regler om at bare innbyggere i Nederland får handle der.

Amsterdam følger etter

Nå mener ordfører Femke Halsema fra partiet Grønne venstre at det er nok. Sammen med riksadvokaten og politiet vil hun ha en plan for å stenge turister ute fra byens 166 registrerte salgssteder.

Hun sier til kringkastingsselskapet NOS at det vil ta tid, sannsynligvis mer enn et år.

Målet hennes er at utsalgsstedene skal kontrollere at kundene er lovlig bosatt i Nederland. Hun mener at Amsterdam har så mange andre turistattraksjoner, at man kan klare seg godt uten dem som kommer for cannabis.

Les også Mafiaen styrer Europas kokainmarked med jernhånd

Syklister er større plage

I fjor høst spurte meningsmålingsbedriften i & o Research turister i Amsterdam om et slikt forbud. Av de som svarte sa 7 prosent at de garantert ikke vil komme til byen om det blir vanskelig å kjøpe cannabis. Ytterligere 10 prosent sa at de neppe ville ha lyst til å besøke Amsterdam da.

Byens innbyggere virker ikke veldig plaget av turister på jakt etter cannabisrus. På en liste over åtte ting amsterdammerne misliker med tilreisende kommer dopturistene på siste plass.

Det mest irriterende er utlendinger på sykkel, for de forstår ikke behovet for å følge trafikkreglene.

Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra cannabis-bransjen, som frykter stengning.

Frykter gatesalg

Tidligere har myndighetene i Amsterdam vært mot å stenge utlendinger ute fra «coffeeshops». De fryktet at det vil øke salget ute på gaten. Da vil noe av begrunnelsen for toleransepolitikken forsvinne.

Ordfører Halsema sier at det fortsatt er en fare. Hun sier samtidig til NOS at den ikke er så veldig stor. De fleste dopturistene røyker cannabis hjemme også. Hun tror at de kommer til Amsterdam for å oppleve de spesielle utsalgsstedene.