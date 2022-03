Krigen i Ukraina: Dette skjedde den 25. mars.

Den russiske invasjonen av Ukraina har pågått i over fire uker. Det russerne trodde skulle bli en rask og enkel seier, har utviklet seg til å bli en langdryg og blodig krig. Dette har skjedd i dag.

Sort røyk fra et russisk angrep stiger opp i horisonten når en ukrainsk mann sykler i et område utenfor hovedstaden Kyiv fredag 25. mars.

Russiske stridsvogner i Mariupol

Med hvitmalte «Z»-er på siden ruller stridsvogner og pansrede kjøretøy inn i Mariupol øst i Ukraina. Men byen har ennå ikke falt. Nå skal det gjøres et nytt forsøk på evakuering.

Invasjonsstyrkene i Mariupol møtes av ruiner. En video delt på Twitter av den ukrainske journalisten Anastasiia i Kyiv Independent viser konsekvensene av en måned med krig i Ukraina.

Basert på informasjon fra øyenvitner frykter bystyret i Mariupol at 300 personer kan ha blitt drept i bombeangrepet på et teater i den beleirede byen for halvannen uke siden.

Biden-besøk i Polen

President Joe Biden brukte besøket i Polen til å se på situasjonen for ukrainske flyktninger og møte amerikanske soldater nær grensen til Ukraina.

Den amerikanske presidenten landet fredag ettermiddag i den polske byen Rzeszow, nær grensen til Ukraina, der enkelte amerikanske soldater er stasjonert.

USAs president, Joe Biden, besøker 82. luftbårne divisjon i Jasionka, Polen, fredag 25. mars.

Biden besøkte blant annet en barberer og en kantine som er etablert for soldatene, der han selv tok initiativ til å sette seg ned og spise pizza med soldatene.

Han delte også en historie om sin avdøde sønn Beau Biden, som brukte morens opprinnelige etternavn da han var utstasjonert i Bagdad for ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Dette bildet er tatt i den ukrainske byen Kharkiv fredag 25. mars.

Ukraina: Enda en russisk general drept

Ukrainske myndigheter hevder at enda en russisk general er drept i kamper ved en flyplass sør i landet nær den russiskokkuperte byen Kherson.

Det er en av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, Oleksij Arestovitsj, som fredag oppgir at general Jakov Rjanzantsev er drept i et ukrainsk angrep nær Tsjernobajevka ved Kherson. Uttalelsen er spilt inn på video.

Sergej Rydskoj er øverstkommanderende i den russiske hæren.

Russisk hærstab: Vi vil prioritere Donbas-regionen

Dette budskapet fikk stor oppmerksomhet fredag ettermiddag:

Den russiske hæren varsler at den vil konsentrere seg om å frigjøre Donbas-regionen øst i Ukraina, der de to separatistkontrollerte fylkene ligger.

Budskapet ble umiddelbart tolket som et mulig skifte i russisk strategi. At de nå vil sette alt inn på å ta kontroll over alle områdene som utgjør fylkene Luhansk og Donetsk. Budskapet skal ifølge BBC komme fra den russiske hærens øverstkommanderende, Sergej Rydskoj. Han hevder at den første fasen av operasjonen i Ukraina har vært vellykket.

– Dersom det er riktig at Russland må begrense seg til å konsentrere seg om Donbas-regionen i øst, vil det være et stort tap for president Vladimir Putin.

Det sier Russland-ekspert Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Aftenposten.

Russland oppjusterer dødstall

Russland hevder at 1351 russiske soldater er drept. Det melder Reuters.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet har de 1351 soldatene mistet livet og 3825 er såret siden invasjonen av Ukraina 24. februar.

Ifølge Nato er tallet mange ganger høyere. Nato har anslått at fra 7000 til 15.000 russiske soldater er blitt drept i Ukraina-krigen så langt.