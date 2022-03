Folk kommer ikke ut. Hjelpen kommer ikke inn. Russland fortsetter angrepene mot beleirede Mariupol.

Byen hadde nesten en halv million innbyggere. Etter uker med intense angrep har nesten alle flyktet. Men rundt 100.000 skal være igjen. De går en uviss fremtid i møte.

En kvinne måler et vindu for å henge opp plast i en utbombet boligblokk i Mariupol mandag.

23. mars 2022 09:08 Sist oppdatert nå nettopp

Den siste uken har det vist seg nesten umulig å bli enig med Russland om planer for å evakuere sivile fra Mariupol. Havnebyen som hadde en befolkning på rundt 430.000, har vært utsatt for noen av de mest omfattende russiske angrepene.

Sivile som ikke har kommet seg ut, begynner å gå tom for vann, mat og medisiner.

– Fortsatt er det rundt 100.000 mennesker der som lever under inhumane forhold. Det er en total beleiring. De har ikke mat, vann eller medisiner. De lever med konstante artilleri- og bombeangrep.

Det sa president Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en tale tirsdag kveld, ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP).

– Vi forsøker å organisere stabile humanitære korridorer for innbyggerne i Mariupol. Men nesten alle forsøkene våre er dessverre blitt stoppet av de russiske okkupantene, sa presidenten.

Røyken velter opp etter angrep mot boligblokker i Mariupol lørdag. Det viser satellittbilder fra teknologiselskapet Maxar Technologies.

Avskar humanitær kolonne

Fordi innbyggerne ikke kommer seg ut, forsøkte man tirsdag å få hjelp inn. Men heller ikke dette lyktes. Hjelpeorganisasjonen Røde Kors forteller at en humanitær kolonne med viktige forsyninger ble hindret fra å nå Mariupol.

Bare 20 kilometer fra byen ble kolonnen avskåret, ifølge Zelenskyj. Ukrainske myndigheter anklager Russland for å ha tatt 15 hjelpearbeidere og bussjåfører til fange.

– Vi gjør alt vi kan for å forsøke å sette folkene våre fri og for å stoppe blokaden av humanitære forsyninger, sa Zelenskyj ifølge The Guardian.

Rundt 7000 personer skal likevel ha klart å komme seg ut av den strategisk viktige byen, ifølge presidenten.

En ukrainsk soldat holdt vakt i Mariupol 12. mars.

Til tross for de kraftige russiske angrepene har Mariupol holdt stand. Søndag fikk byen et ultimatum: Å legge ned våpnene i bytte mot fritt leide. Ukrainske myndigheter avviste kravet blankt.

Mariupol er nemlig viktig både for både Russland og Ukraina. Byen huser Ukrainas største havn. Den kan gi Russland en ny sørlig flanke og mulighet til å frakte tropper, materiell og etterforsyninger til frontlinjen.

I tillegg ligger Mariupol midt mellom Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014, og de separatistkontrollerte områdene Donbas-området i Øst-Ukraina.

Omringet og beskutt fra havet

Etter at tidsfristen for ultimatumet utløp, har Russland fortsatt angrepene sine mot Mariupol. Det skriver Institute for the Study of War (ISW), som følger utviklingene i krigen i Ukraina. Havnebyen er fullstendig omringet av russiske styrker.

Russland har blant annet beskutt byen fra krigsskip som befinner seg i Azovhavet utenfor kysten. Det sier en representant for det amerikanske forsvaret til CNN. Men styrker alliert med Russland skal også være involvert i kamper inne i byen.

– Vi tror at i hvert fall noen av dem er separatister som kommer fra Donbas, sa representanten, som følger opp:

– Ukrainerne kjemper veldig hardt for å hindre at Mariupol faller.

Fra Mariupol kommer det fortellinger om enorme lidelser og grusomheter. Lik ligger langs gatene. Provisoriske graver graves langs veien.

– De har bombet oss de siste 20 dagene, sa Viktoria Totsen til AP. 39-åringen flyktet fra Mariupol og klarte å komme seg til Polen.

– De siste fem dagene har fly fløyet over oss hvert femte sekund. De slipper bomber over alt. På boligbygg, barnehager, kunstskoler. Overalt, legger hun til.

Rundt 3000 mennesker kan være drept og 20.000 såret i Mariupol, anslo FNs nødhjelpskontor OCHA tidligere i uken. De påpekte imidlertid at «det nøyaktige tallet er ukjent».

