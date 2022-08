Satellittbilder viser ødelagte russiske fly på russisk Krim-base etter eksplosjoner

Satellittbilder bekrefter at flere russiske fly gikk tapt i eksplosjonene på Sakhi-flybasen på den annekterte Krymhalvøya. Russland benekter dette.

NTB-AP

11. aug. 2022 07:22 Sist oppdatert 8 minutter siden

Russland hevder eksplosjonene skyldes et uhell, men vestlige analytikere sier at det er usannsynlig. Ukraina har ikke tatt på seg ansvaret for angrepet, selv om anonyme tjenestemenn er blitt sitert på at det var Ukraina som sto bak.

Ifølge Ukraina ble minst ni fly ødelagt. Satellittbilder viser helt tydelig at minst sju jagerfly er fullstendig ødelagt og at det trolig er skader på flere fly.

Dersom det viser seg å være et ukrainsk angrep som rammet flybasen, kan det være en betydelig eskalering av krigen. Det vil i så fall være det første store ukrainske angrepet på Krym og basen som brukes til angrep i Sør-Ukraina.

Krym er en del av Ukraina, men har vært okkupert av Russland siden 2014. Siden Russlands fullskala invasjon av nabolandet i februar har halvøyas militærbaser vært spesielt viktige for den russiske krigsmaskinens virksomhet.

Det er minst 200 kilometer til nærmeste frontlinje i krigen.

Motstridende opplysninger

Den amerikanske tankesmien Institute for the study of war skriver at det fortsatt ikke er mulig å fastslå hva som førte til eksplosjonene. De skriver at satellittbildene viser flere kratre, som kan skyldes raketter eller eksplosjoner utført av spesialstyrker eller sabotører.

Tankesmia viser til at ukrainske myndigheter kommer med vage og delvis varierende uttalelser, noe som kan være et ledd i propagandakrigen for å skape frykt hos russiske styrker om hvorvidt Ukraina har langtrekkende raketter eller ikke.

Røyk stiger opp fra flybasen på Krym etter eksplosjonene tirsdag.

Samtidig tyder meldinger i russiske medier og blogger på at russerne enten ikke vet nøyaktig hva som skjedde, eller at de sliter med å kontrollere informasjonen.

– De russiske styrkene på flybasen vet trolig hva som skjedde nå, men det kan hende de ikke forstår hvordan eller fra hvor ukrainske styrker gjennomførte angrepet, skriver tankesmia.

To rakettangrep i Novooleksiivka viser at ukrainerne har raketter som kan nå over 100 kilometer, men bekrefter ikke at de har raketter som kan nå Krym, skriver tankesmia.

– Feirer som om de vant Eurovision

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) sier at det mulige angrepet er interessant.

– Det har stor psykologisk betydning, da det er lenger unna frontlinjen enn noe tidligere angrep. Det gir Ukraina en moralsk boost. I sosiale medier feires det omtrent like mye som da Ukraina vant Eurovision, sier Friis til NTB.

– Det er fortsatt uklart hva slags våpen som er brukt, men Russlands påstand om at det var et uhell er lite sannsynlig. Dette er et tilsvarende symbolsk nederlag for Russland, sier Friis.

Turister løp i sikkerhet

Krymhalvøya, som Russland annekterte i 2014 i forbindelse med en omstridt folkeavstemning som skjedde etter at russiske og prorussiske styrker hadde okkupert halvøya, er strategisk og symbolsk svært viktig.

President Volodymyr Zelenskyj sa denne uken at krigen ikke er over før Krym er frigjort.

Da eksplosjonene rammet tirsdag, ble minst en person drept og 14 såret. Svart røyk steg opp fra basen mens turister på stranden like ved løp i sikkerhet.

– Jorden ble borte fra under føttene mine. Jeg var så redd, sier turisten Natalija Lipovaja.

Senere ble det lange køer da russere flyktet i retning Russland.

– Brukte raketter

Kryms regionale myndigheter sier rundt 250 innbyggere i nabolaget ble evakuert. Russiske myndigheter har sagt at ingen hoteller eller strender ble rammet og at det er trygt å feriere der, noe mange russere gjør på sommeren.

– Myndighetene i Kyiv har holdt munn om dette, men uoffisielt bekrefter militæret at dette var et ukrainsk angrep, sier den militære analytikeren Oleh Zhdanov.

Zhdanov sier at ukrainske styrker kan ha brukt en ukrainsk eller vestlig sjømålrakett som er modifisert til å treffe mål på land.