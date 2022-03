– Dette er våpen som kan påvirke krigens gang

Det ukrainske forsvaret får nå tilgang på amerikanske «kamikaze-droner».

Dette bildet fra det ukrainske forsvaret, skal vise en kolonne russiske kjøretøy som ble angrepet av en ukrainsk drone. Nå får de mer avanserte dronevåpen.

Nå nettopp

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj holdt en følelsesladd tale til amerikanske politikerne i Kongressen onsdag. Et svar fra president Joe Biden var å legge frem en ny pakke med mer militært utstyr til Ukraina. Pakken var på hele 800 millioner dollar.

Blant de nye våpnene var 100 «taktiske, ubemannede luftsystemer», også kjent som droner. Disse er av typen Switchblade, som blir kalt «kamikaze-droner».

Tidligere forsvarssjef og sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Sverre Diesen, mener de kan utgjøre en stor forskjell.

– Dette er våpen som kan påvirke krigens gang, sier Diesen. Han har militærteknologi som et spesialfelt.

– Dronene vil gjøre krigen enda vanskeligere for russerne. Switchblade er et meget slagkraftig våpen som skiller seg fra det ukrainerne har tilgang på fra før. Ikke først og fremst på grunn av effekten, men rekkevidden og beskyttelsen for operatøren, sier Diesen.

Slik ser dronen Switchblade 600 ut.

Les også Biden: USA vil gi droner til Ukraina

Kan ta ut pansrede kjøretøy

Switchblade er droner som opereres av personell i felten, som befinner seg flere kilometer unna selve målet. I motsetning til større droner, sendes disse «kamikaze-dronene» opp, søker selv etter målet og angriper ned mot bakken.

Ukraina har til nå bare hatt tilgang på store, tyrkiske Bayraktar-droner. Det er ubemannede fly beregnet på gjentatt bruk. De returnerer til basen etter hvert tokt, bevæpnes og sendes ut igjen.

Det finnes to typer Switchblade, såkalte 300 og 600. Førstnevnte er beregnet brukt mot personell og vanlige kjøretøy. Sistnevnte er større og kan også ta ut pansrede kjøretøy. Det vil vesentlig bedre ukrainernes evne til å ødelegge russiske stridskjøretøyer.

– Dronene er våpen som egentlig er utviklet som en erstatning for flystøtte eller annen ildstøtte. For en avdeling i strid kan egne droner som kan ta ut vanskelige mål, være enklere enn å måtte anmode om og vente på flystøtte, sier Sverre Diesen.

Tidligere forsvarssjef og nå sjefforsker Sverre Diesen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Les også Slik gjorde Volodymyr Zelenskyj sin egen TV-serie om til virkelighet

Er brukt i Afghanistan før

Diesen forteller at dette er våpen som amerikanske spesialstyrker har brukt i Afghanistan. Han kaller de nye leveransene for en klar opptrapping av støtten til Ukraina, og antar at dette bare er begynnelsen fordi det i første omgang bare er snakk om et begrenset antall.

– Det kommer som en forlengelse av Zelenskyjs tale i Kongressen, men for amerikanerne er dette en avveining de må gjøre hele veien. De sitter på mer avanserte våpensystemer enn det som allerede er sendt til Ukraina, men må vurdere hvor langt de vil gå med å involvere seg i konflikten, sier sjefforsker Sverre Diesen.

– Perfekte for forsvaret

David Hambling er forfatter av boken «Swarm troopers: How small drones will conquer the world». Han omtaler Switchblade-dronene som perfekte for det ukrainske forsvaret nå.

– Dronene vil hjelpe ukrainske styrker å treffe mål utenfor siktlinjen og med å nøytralisere utskytningsraketter og artillerienheter, sier Hambling til Newsweek.

Han hevder at man har brukt tusenvis av slike droner i Irak, Afghanistan and Syria tidligere, men at det amerikanske militæret ikke har ønsket å snakke om eller vise dem frem før nå.