Kun to journalister er igjen i byen for å dokumentere grusomhetene. – Vis dette til Putin, roper en av legene.

MARIUPOL, UKRAINA (AP): Likene av barna ligger her alle sammen, bare dumpet ned i den trange gropen som er gravet ut i den hardfrosne bakken.

Døde legges i en massegrav i utkanten av Mariupol.

Mstyslav Chernov Associated Press

Evgeniy Maloletka Associated Press

Lori Hinnant Associated Press

18. mars 2022 17:43 Sist oppdatert 22 minutter siden

Lyden av granatnedslagene høres ut som trommevirvler i det fjerne.

Her ligger 18 måneder game Kirill. Såret etter granatsplinten i hodet ble for mye for den lille kroppen. Så er det 16 år gamle Iliya, som fikk bena revet av mens hun spilte fotball i skolegården. En jente som ikke er eldre enn seks år, er ennå kledd i pysjamasen. Den har tegninger av enhjørninger på.