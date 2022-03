Dette skjedde i Ukraina i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Ukrainas president Zelenskyj sa i en tale i natt at onsdagens forsøk på å opprette humanitære korridorer feilet fordi russiske styrker ikke stanset med luftangrep og forsikret at korridorene var trygge.

17. mars 2022

Rester av missil traff bolig i Kyiv

Minst én person ble drept og tre såret etter at rester av et nedfelt missil traff en boligblokk i Kyiv natt til torsdag. Det opplyser nødtjenesten i den ukrainske hovedstaden.

Ifølge nødtjenestene skal det ha vært en bygning på 16 etasjer som ble truffet. Hendelsen skal ha skjedd klokken 05.02 lokal tid. 30 personer er evakuert fra stedet, ifølge nødtjenesten.

Det ukrainske nyhetsbyrået Interfax hevder også at et russiske jagerfly er skutt ned i Kyiv-området. De siterer forsvarssjef Valerij Zaluzjnij. Forsvarssjefen hever i tillegg at et annet jagerfly er ødelagt.

Etterretning: Russland tyr til eldre våpen

Russland tyr til eldre og mindre effektive våpen, mener det britiske forsvaret. Det vil trolig føre til flere sivile tap, advarer Storbritannia.

På grunn av vanskene Moskva har hatt med å oppnå målene sine, samt at de ikke har lykkes med å få kontroll over det ukrainske luftrommet, mener britene at Russland trolig har brukt «langt flere» langdistansevåpen enn opprinnelig planlagt.

– Dermed har de trolig måttet ty til våpen som er mindre effektive og med større sannsynlighet vil føre til sivile tap, skriver departementet i sin daglige Twitter-oppdatering om krigen.

USA sender kamikaze-droner

USA sender Switchblade-droner, såkalte kamikaze-droner til Ukraina. Det får flere medier bekreftet. Dronene er utstyrt med stridshoder og fjernstyres fra en pilot på bakken. De to aktuelle modellene har en rekkevidde på henholdsvis rundt 1 og 3 mil og er utstyrt med GPS.

Forsendelsen markerer et skifte i militærstøtten fra USA. Tidligere er det stort sett blitt sendt defensive våpen som panservernvåpen og antiluftskyts.

Ukraina hevder å ha drept russisk general

Ukraina har nå drept en fjerde høytstående russisk general, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj har ikke sagt hvilken general det skal være snakk om, men en tjenestepersonen i regjeringen identifiserer ham som generalmajor Oleg Mitjaev. Angivelig ble han drept av det høyreekstreme Azov-regimentet i nærheten av Mariupol.

Om påstandene viser seg å stemme, vil det bety at en femtedel av de cirka 20 russiske generalene som ifølge BBC antas å lede den russiske invasjonen, er drept til nå.

De menneskelige lidelsene i Ukraina blir verre for hver dag som går, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul. Foto: John Minchillo / AP

Vestlige sikkerhetsrådsland krever krisemøte

Flere vestlige land, blant dem Norge, har bedt om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere den humanitære situasjonen i Ukraina.

Norge, Storbritannia, USA, Albania, Frankrike og Irland har bedt om et møte torsdag. Det tvitrer den norske FN-delegasjonen.

Verdens helseorganisasjon, FNs høykommissær for flyktninger og FNs politiske kontor (UNDDPA) skal ha briefinger under møtet.

– Russland begår krigsforbrytelser og retter angrep mot sivile, tvitret Storbritannias FN-delegasjon på onsdag.

– Russlands ulovlige krig i Ukraina er en trussel mot oss alle, het det videre.

Lite informasjon om bombet teater

Det har kommet lite informasjon i natt om omfanget etter at et teater i Mariupol ble bombet onsdag. Ukrainske myndigheter sier at mellom 1000 og 1200 sivile brukte teateret som oppholdsrom.