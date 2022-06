G7-landene fordømmer rakettangrep mot kjøpesenter

Lederne for G7-landene, blant dem USAs president Joe Biden, fordømmer mandagens rakettangrep mot et kjøpesenter i den ukrainske byen Krementsjuk.

Røyken steg fra kjøpesenteret i Krementsjuk mandag.

28. juni 2022 05:59 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag ble et kjøpesenter i Krementsjuk i Ukraina rammet av et rakettangrep. Ifølge Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, var det over 1.000 personer på kjøpesenteret under angrepet.

– Bare fullstendig hensynsløse terrorister, som ikke har noe her på jorda å gjøre, kan rette raketter mot et slikt mål, sier Zelenskyj.

I en melding på Twitter skriver Biden, som mandag og tirsdag deltar på G7-møtet på Elmau-slottet i Bayern i Tyskland, at Russland må holdes ansvarlig, melder CNN.

– Russlands angrep på sivile på et kjøpesenter er grusomt. Vi står i solidaritet med det ukrainske folket, uttaler presidenten.

USAs president Joe Biden kaller rakettangrepet grusomt.

Minst 16 personer ble drept og 59 såret i rakettangrepet mandag, ifølge oppdaterte tall fra ukrainske myndigheter natt til tirsdag.

– USA står samlet med våre allierte og partnere og skal fortsette å holde Russland ansvarlig for slike grusomheter og støtte Ukrainas forsvar, legger Biden til.

Flere ledere fordømmer

I disse dager pågår et møte mellom G7-landene Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada. EUs toppledere er også til stede.

Lederne for landene fordømmer mandagens rakettangrep. De kaller det et avskyelig angrep og en krigsforbrytelse.

– Vilkårlige angrep mot uskyldige sivile utgjør en krigsforbrytelse. Den russiske presidenten Vladimir Putin og de som er ansvarlig, må stilles til ansvar, står det i en felles uttalelse fra deltagerne på G7-møtet på Elmau-slottet i den tyske delstaten Bayern.

Medlemmene av G7 fra venstre: Statsminister i Italia Mario Draghi, leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen, president i USA Joe Biden, den tyske forbundskansleren Olaf Scholz, den britiske statsministeren Boris Johnson, Canadas statsminister Justin Trudeau, Japans statsminister Japan Fumio Kishida, den franske presidenten Emmanuel Macron og president for rådet for Den europeiske union, Charles Michel.

– Russlands bombing av et kjøpesenter i Krementsjuk er en avskyelig handling. Vi deler smerten med ofrenes familier, samt sinnet overfor en slik grusomhet. Det russiske folket må få vite sannheten, sier den franske presidenten, Emmanuel Macron.

Blir tema for FNs sikkerhetsråd

Tirsdag kveld samles FNs sikkerhetsråd, på anmodning fra Ukraina etter russiske angrep mot sivile mål de siste dagene.

Mandagens rakettangrep skal være hovedtema. I tillegg skal søndagens rakettangrep mot hovedstaden Kyiv, der et boligområde ble truffet, diskuteres, opplyser det albanske formannskapet som leder møtet.

Mens det endelige tallet for antall døde etter kjøpesenterangrepet lar vente på seg, er det klart at én person ble drept og seks skadet under søndagens angrep mot Kyiv. Blant dem var en sju år gammel jente.

Angrepet mot Kyiv første russiske angrepet mot hovedstaden på nesten tre uker, ifølge byens ordfører Vitalij Klitsjko.

Mandag anklaget ukrainske tjenestemenn Russland for å ha angrepet sivile i to andre angrep øst i landet mandag, med minst tolv drepte som resultat.

Russland, som invaderte Ukraina i slutten av februar, har avvist å ha rammet noe boligområde i Kyiv søndag. Målet var en våpenfabrikk, har Moskva hevdet.