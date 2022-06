Så langt har Vesten stått samlet. Putin satser på at høye priser skal knekke enigheten.

Prishopp på mange varer gjør at stadig flere europeere mener Ukraina bør gi bort deler av landet for å få fred.

Det har vært demonstrasjoner mot økende mat- og bensinpriser over hele verden den siste tiden. Her fra en demonstrasjon forrige helg mot økte levekostnader i Storbritannia.

Prisene har gått til himmels de siste månedene. Flere steder i Europa er mat 9–10 prosent dyrere enn i fjor. Strømprisene har vært rekordhøye. I Norge koster 1 liter bensin nesten 30 kroner.

For mange utgjør disse varene en stor del av de månedlige utgiftene. Det spiser derfor mer og mer av lønnen, og vi får mindre å rutte med.

Nå trekker bekymrede sentralbanker i bremsen: Renten må opp.

For oss med boliglån betyr det høyere renteutgifter. For bedrifter kan det bety færre investeringer. Det igjen vil føre til redusert økonomisk vekst. For de fleste er det dårligere tider i vente.

Men enkelte jubler.

Økte priser på bensin og mat vil føre til at Russland vinner til slutt, hevder Kreml-lojale kommentatorer i Moskva.

– Sanksjonene slår tilbake på Vesten som en boomerang, sa Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov til det russiske nyhetsbyrået Tass forrige uke. Før han la til:

– Ved første mulighet vil de komme tilbake til vårt marked.

Allerede ser man tegn til splittelse og uenighet i Europa. Vil Vesten knekke når krisene tårner seg opp?