Juseksperter gir klarsignal for å avlyse Brexit. Men May nekter å offentliggjøre rapporten som viser det

– Stans i Brexit-forhandlingene vil være en total, politisk fallitterklæring, sier Jan Erik Mustad, Storbritannia-ekspert og førstelektor ved Universitetet i Agder.

Hvis nasjonalforsamlingen konkluderer med at en slik snuoperasjon er i nasjonens interesse, kan Parlamentet ifølge flere britiske medier stanse Brexit og den vedtatte utmeldelsen av EU.

Analyse: Prosessen kan stanses når som helst

Den anerkjente advokaten Jessica Simor har skrevet til May og bedt henne legge frem betenkningen. Simor sier at hun har «to gode kilder» på at May har fått en analyse som konkluderer med at utmeldingsprosessen kan stanses når som helst. Fristen for utmelding er i mars 2019. I så fall skal Storbritannia da kunne forbli EU-medlem med dagens betingelser.

Ifølge Simor er en slik analyse i overensstemmelse med holdningen til sentrale britiske og europeiske aktører og eksperter på EUs organisasjon.

– Det er ingen tid å miste. Det er viktig at betenkningen gjøres kjent for det britiske folket og deres representanter i Parlamentert snarest mulig, sier Simor ifølge The Guardian.

Rykter og lederstrid

Samtidig er det vedvarende uro og lederstrid innad i det konservative partiet. For et par dager siden organiserte tidligere partileder Grant Shapps et mislykket opprør mot May. Det har bare ført til at både tilhengere og kritikere slår ring om May.

Mange mener også at den fargerike og omstridte utenriksministeren Boris Johnson opptrer illojalt, og bør kastes ut av regjeringen. I et avisinnlegg søndag skriver han at bare «galninger» i partiet ønsker å bytte ut May.

Regjeringen: Prosessen er ustoppelig

Kravet om å offentliggjøre betenkningen kommer etter uttalelser fra regjeringen om at Brexit er «ustoppelig» og at parlamentarikerne neste år vil måtte ta standpunkt til avtalen som ligger på bordet, uansett hvor god eller dårlig den måtte være.

Det er økende misnøye blant EU-tilhengerne innenfor det juridiske fagmiljøet og næringslivet over det som ifølge The Guardian omtales som regjeringens «Kamikaze-strategi» (japanske dødsflyvere som utførte selvmordsangrep under annen verdenskrig).

May: Ugjenkallelig vedtak

Talsmenn for May-regjeringen sier at det britiske folket fattet et ugjenkallelig vedtak i fjorårets folkeavstemning, og at forhandlingene om Brexit går sin gang uavhengig av hvor negative konsekvensene måtte vise seg å bli når forhandlingene er over.

May var imot Brexit forut for folkeavstemningen, men for Brexit nå fordi «det britiske folket er for», sier hun.

Oppskrift for å stanse Brexit

Denne ukens partikonferanse i det konservative partiet forsterket frustrasjonen over manglende fleksibilitet. Europeiske ledere skal være alvorlig bekymret for om Theresa May har den nødvendige autoritet og kraft til å gjennomføre forhandlingene. Det er også misnøye over at regjeringen ikke vil offentliggjøre flere studier som tar for seg konsekvensene av å stå utenfor EU for ulike deler av britisk økonomi og næringsliv.

Tidligere visestatsminister og leder for liberaldemokratene, Nick Clegg, lanserer denne uken en bok med oppskrift på hvordan Brexit kan stanses.

Clegg karakteriserer Mays påstander som tøv

– Påstanden om at artikkel 50 er irreversibel, har hele tiden vært en myte satt ut av Brexit-tilhengere som vil hindre det britiske folket fra å endre standpunkt. Theresa Mays trussel om at parlamentarikerne må stemme over hvilken som helst avtale hun legger frem for dem, og at landet ellers ville kastet ut av EU uten en avtale, er tøv. Prosessen kan stoppes på et hvilket som helst tidspunkt, sier Clegg.

– All makt i Parlamentet

Mustad sier at det ikke er overraskende at jusekspertene konkluderer med at Brexit kan stanses.

– Det har alltid har vært mulig for Parlamentet å overkjøre folkeavstemningen. Det er ikke noe i konstitusjonen som sier at folkeavstemningen er juridisk bindende. Men den er politisk forpliktende. Det er folkets vilje, og regjeringen har fulgt folket, sier Mustad.