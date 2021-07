For første gang har forskere undersøkt innsiden av Mars. Dette er overraskelsene de fikk.

NASAs romfartøy har sendt hjem banebrytende informasjon. Den kan forklare hvorfor det ikke er liv på Mars.

Klodens rikeste menn forsøker å etablere en reiselivsindustri i verdensrommet. Milliardærene Richard Branson og Jeff Bezos har nylig reist til de ytterste grensene av Jordens atmosfære, mens Elon Musk er kjent for sitt mål om å etablere kolonier på Mars.

Samtidig samler NASA-utsendte romfartstøy stadig ny informasjon om de fysiske forholdene på Mars.

I motsetning til Jorden har ikke Mars et magnetisk felt som beskytter atmosfæren og legger grunnlag for liv. De nye funnene gir et bedre grunnlag for å forstå hvorfor.

Torsdag publiserte en gruppe NASA-finansierte forskere fra hele verden tre artikler i det vitenskapelige tidsskriftet Science. Her beskriver de hvordan de har begynt å kartlegge Mars’ indre.

Artiklene er basert på data samlet inn av romsonden Insight. Den landet på Mars 26. november 2018. Insight samler inn data med et seismometer. Dette apparatet registrerer seismiske bølger forårsaket av skjelv eller eksplosjoner i Mars’ indre.

Fra før har forskerne undersøkt Mars ved hjelp av satelitter som måler forskjeller i gravitasjon og terreng over planetens overflate. Denne informasjonen brukte de til å danne teorier også om Mars’ indre. Insights metode er derimot mer presis.

Det indre kartet av Mars forskerne beskriver, er det første noensinne, ifølge The Wall Street Journal. Kartet viser at den indre strukturen til Mars skiller seg betydelig fra Jordens. Mars har en tykkere ytre skorpe og et tynnere mantel – som er en kappe mellom skorpen og kjernen. Mars’ kjerne er større, mindre tett og mer flytende enn forskerne hadde forventet.

Denne illustrasjonen viser hvordan romsonden Insight undersøker Mars’ indre.

Fakta Romsonden Insight Navnet står for Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport.

Landet på Mars 26. november 2018.

Har undersøkt Mars’ indre for å lære mer om jordlignende planeter.

Størrelse: 6,0 x 1,56 x 1,0 meter med utslåtte solpaneler.

Vekt: 358 kg. Kilde: NASA Vis mer

Kan forklare hvorfor det ikke er liv på Mars

Forskerne var overrasket over hvor lav tettheten til Mars’ kjerne er. Den er bare rundt 6 gram pr. kubikkcentimeter. Det er mye lavere enn ventet av en kjerne så rik på jern.

– Det er fortsatt litt av et mysterium hvordan kjernen er så lett, sier Simon Stähle, seismolog ved universitetet ETH Zürich, til teknologimagasinet Wired. Han tror det må være lettere elementer til stede, men det er uklart nøyaktig hva de kan være.

Forskerne estimerer at tykkelsen på Mars’ skorpe er 72 kilometer i gjennomsnitt. Det er betydelig tynnere enn tidligere antagelser. Jordens skorpe er i gjennomsnitt 40 kilometer tykk.

– Den er bygget fra lignende byggesteiner som vår egen planet. Likevel ser Mars veldig annerledes ut. Det er mange bevis på at utviklingen har vært veldig ulik. Å få dette bildet av planetens lagdeling gir oss verktøyene til å finne ut hvordan dette dannet seg, hvordan Mars ble til, sier Sanne Cottaar til Wired. Hun er førsteforfatter på en av de nye studiene og seismolog ved University of Cambridge.

Forskerne tror Mars ble dannet millioner av år før Jorden, på et tidspunkt solen fortsatt kondenserte fra en sky av glødende gass.

På grunn av den tykke skorpen og store kjernen er det lite rom til en nedre mantel, slik Jorden har. Dette laget bidrar til å holde på varmen i kjernen. Det kan forklare hvorfor Mars er så mye kaldere enn Jorden og hvorfor den ikke har kontinentalplater.

Det skal mye mer til å bryte opp jordskorpen i plater når denne er så tykk som på Mars, opplyser geofysiker Amir Khan til Wired. Mens Jordens overflate preges av jordskjelv, hav og vulkaner, er Mars en planet uten særlig mye aktivitet på overflaten.

Her er romfartøyet Perseverance med sin medbrakte drone, den første til å fly på en annen planet.

Ny rekord i distanse kjørt i verdensrommet

I tillegg til Insight har også NASA det motoriserte robotfartøyet Perseverance (Utholdenhet på norsk, red.anm.) på Mars.

En annen gruppe forskere holdt onsdag en pressekonferanse om Perseverances nyeste funn og fremtidige utforskinger. Den undersøker Jezeco-krateret. Det var en gang var en innsjø som kan ha vært hjem for mikrobielt liv på Mars, skriver Wired.

Perseverance jakter etter tegn på eldgammelt liv i bergarter. Tidligere har roboten klart å utvinne oksygen fra karbondioksid i Mars’ atmosfære.

Ken Farley, geokjemiker ved California Institute of Technology, sier til Wired at det mest overraskende funnet så langt er bevis på store flommer og varierende vannstand. Det tyder på at krateret tidligere har gått gjennom flere faser med å tørke ut og fylles opp med vann.

Ved hjelp av et nytt dataprogram som bruker kunstig intelligens (KI), har Perseverance slått rekorden for lengst distanse et fartøy har kjørt av seg selv på Mars.

Allerede andre dagen roboten kjørte med KI-programmet ble rekorden på rundt 107 meter satt. Forskerne forventer at denne vil firedobles i løpet av kort tid. Når mennesker styrer fartøyet, kan det kun kjøre rundt 30 meter pr. dag.

Nå skal Perseverance utforske et gammelt elvedelta som en gang forsynte Jezero-krateret med vann. Elvedelta er et landområde som er blitt dannet ved avleiringer ved munningen av en elv.

– Det er et veldig ungt felt for menneskeheten. Vi har sett opp på stjernene mye lenger enn vi har sett under føttene våre, sier Sanne Cottaar til Wired.