Iran truer med å droppe atomavtale hvis USA holder fast ved sanksjoner

– Den mislykkede erfaringen med sanksjoner og tvang førte den forrige administrasjonen deres til forhandlingsbordet, uttalte Rouhani om USA i en tale til den iranske nasjonalforsamlingen tirsdag.

I begynnelsen av august innførte president Donald Trump nye sanksjoner mot Iran etter at landet hadde prøveskutt en rakett som kan frakte satellitter ut i verdensrommet. USA mener rakettens teknologi kan brukes til militære formål.

Iran reagerte da med å si at landet ser på de nye sanksjonene som brudd på avtalen fra 2015 om Irans atomprogram. USA er et av landene som har undertegnet avtalen.

Bakgrunnen for den langvarige striden om atomprogrammet er frykt for at Iran skal utvikle atomvåpen. Myndighetene i Iran har hele tiden avvist at de har slike planer, og forsikret at programmet dreier seg om kjernekraft og andre fredelige formål.

Iran gikk i 2015 med på å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Til gjengjeld ble en rekke økonomiske sanksjoner mot landet opphevet.

I valgkampen i USA i fjor kalte Donald Trump atomavtalen med Iran for en katastrofe. Foreløpig har han ikke gjort alvor av trusselen om å skrote avtalen, men han har altså i stedet innført nye sanksjoner.