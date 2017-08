Prins Henrik vil ikke begraves sammen med dronning Margrethe

Dronningen og prinsen skulle etter planen blir stedt til hvile, når den tid kommer, i samme sarkofag i Roskilde domkirke. Sarkofagen er under ferdigstillelse, til en kostnad av nesten 30 millioner kroner, men den ønsker altså Henrik ikke å bli begravet i.

Kommunikasjonssjef Lene Balleby ved det danske hoffet bekrefter at det kongelige ekteparet skal begraves hver for seg. Hun bekrefter videre at årsaken er at prins Henrik har vært utilfreds med sin rolle i kongehuset.

– Ingen hemmelighet

– Det er ingen hemmelighet at prinsen i mange år har vært utilfreds med sin rolle og den tittel han er blitt tildelt i det danske monarki. Den utilfredshet har de senere årene tiltatt, sier Balleby i et intervju med Ekstra Bladet.

«Kongehuset har i dag offentliggjort at Hans Kongelige Høyhet prins Henrik ikke ønsker å bli begravet i Roskilde domkirke, som det ellers har vært planlagt«, skriver hoffet i en pressemelding.

Åserud, Lise / NTB scanpix

«Prinsens beslutning innebærer at prinsen ikke kommer til å ligge ved siden av hennes majestet dronningen under den sarkofagen som professor og billedhugger Bjørn Nørgaard har utarbeidet».

Beslutningen betyr et brudd med en tradisjon gjennom mange hundre år om at danske regentpar begraves sammen. Danske regenter har siden 1400-tallet blitt begravet i Roskilde domkirke.

Kongehuset tilføyer i pressemeldingen at dronning Margrethe er «innforstått med beslutningen».

Blir kalt «kong Henrik»

Kommunikasjonssjefen utdyper dette i intervjuet med løssalgsavisen Ekstra Bladet, som for øvrig ofte kaller prinsen for kong Henrik.

– For prinsen er beslutningen om ikke å la seg begrave ved siden av dronningen, en naturlig konsekvens av at han ikke er blitt likeverdig behandlet i forhold til sin ektefelle, ved ikke å få den tittel og den funksjon som han har ønsket.

Navntoft, Keld / Scanpix Denmark

Etter at ukebladet Tæt På for noen dager siden, på bakgrunn av informasjon fra anonyme kilder, skrev om prinsens ønske, har det vært spekulert i om han ønsker å bli begravet i sitt fødeland, Frankrike.

– Elsker Danmark

– Prinsen elsker Danmark og har virket for Danmark i mer enn 50 år. Prinsen vil derfor også begraves i Danmark, men de nærmere omstendigheter er ikke på plass ennå. Dronning Margrethe har i lengre tid kjent til prinsens beslutning, sier Balleby til Ekstra Bladet.

Lektor Karen Sjørup fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet kaller prins Henriks likestillingskamp for «helt latterlig» i et intervju i avisen Politiken.

– Kongehuset er ikke basert på likestilling, men på arverett. Vår likestillingslov gjelder ikke for kongehuset, sier Sjørup.

Prins Henrik het Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat før han giftet seg med daværende kronprinsesse Margrethe i 1967.