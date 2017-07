Det ble bestemt på et UNESCO-møte fredag. Israel reagerer sterkt på beslutningen og beskriver den som «skammelig».

Hebron er den største byen på Vestbredden og ligger 35 km sør for Jerusalem.

Mer enn 1.000 steder er skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Listen inneholder både kultur- og naturarv som har verdi for hele verden. For å bli tatt med på listen må et sted møte minst ett av ti utvalgte kriterier.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.