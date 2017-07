Theresa May bekrefter at britene skal ut av EØS

Bekreftelsen kom i et lovforslag som ble lagt fram torsdag. Der forklarer regjeringen hvordan den har tenkt å innlemme tusenvis av EU-lover i britisk lovverk når Storbritannia går ut av EU.

"Det å trekke seg ut av EU betyr at Storbritannia også vil slutte å delta i EØS-avtalen, ettersom Storbritannia vil falle utenfor avtalens geografiske rekkevidde og dermed ikke lenger være medlem av EØS", heter det i forslagsteksten.

"Storbritannia er medlem av EØS i kraft av sitt medlemskap i EU. Derfor vil deltakelsen i EØS-avtalen opphøre den dagen Storbritannia trer ut", forklares det videre.

Ut av det indre marked

Storbritannias statsminister Theresa May har tidligere vært klar på at hun vil ta Storbritannia ut av det indre marked, som Norge er med i nettopp gjennom EØS-avtalen.

Likevel har britene tidligere unnlatt å avklare spørsmålet i sine offisielle dokumenter om brexit. Det har skapt en viss usikkerhet om hvor de egentlig står i saken.

Mays begrunnelse for å gå ut av det indre marked er at medlemskap i dette betyr at man også må godta de fire friheter, deriblant fri ferdsel over landegrensene. Det er ikke akseptabelt for et Storbritannia som ønsker kontroll over innvandringen.

– Vi søker derfor ikke medlemskap i det indre marked. I stedet søker vi så stor tilgang til det indre marked som mulig, sa May i en tale i januar.

Ikke åpenbart

Flere eksperter har argumentert for at det ikke kan tas for gitt at utmelding av EU også betyr utmelding av EØS.

Grunnen er at EØS-avtalen er en såkalt blandet avtale. I utgangspunktet er det en avtale mellom EU og tre av medlemslandene i EFTA, men i tillegg er hvert enkelt medlemsland i EU – inkludert Storbritannia – en selvstendig part i avtalen. Spørsmålet har dermed vært om britene kan forbli i avtalen uten å være med i EU.

Norge har på sin side avvist en slik fortolkning. Grunnen er at hele avtalen er bygd opp som en avtale mellom nettopp EU og EFTA.

– Vi har tatt dette for gitt, sier europaminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

– For å være en del av EØS, må du enten være medlem av EFTA eller medlem av EU. Den dagen britene forlater EU, vil de dermed også forlate EØS-samarbeidet, sier han.