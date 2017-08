Første møte mellom Lavrov og Tillerson etter USAs sanksjoner

USAs utenriksminister Rex Tillerson og hans russiske motpart Sergej Lavrov møttes søndag i Manila på Filippinene, der begge deltar på det utvidede forumet til Organisasjonen av sørøstasiatiske land (ASEAN).

De to ministrene lot pressen overvære starten på møtet. Der fikk de spørsmål om hvordan de nye sanksjonene kom til å påvirke samtalene dem imellom, men de unnlot å svare.

I etterkant av møtet sa Lavrov at sanksjonene og reaksjonene i etterkant var et temaene som ble drøftet, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

En motvillig Trump signerte tidligere i august en pakke med nye sanksjoner mot Russland, Iran og Nord-Korea, og fjernet samtidig sin rett til å oppheve dem.

Kort tid etter kom Trump med en skriftlig uttalelse der han ikke la skjul på at han er dypt uenig i loven han nettopp hadde signert, som ble vedtatt av Kongressen med stort flertall. Også Tillerson uttrykte sin motstand til sanksjonene.

Det russiske utenriksdepartementet har i en uttalelse sagt at sanksjonene innebærer en risiko for global stabilitet, noe USA og Russland bærer et spesielt ansvar for.