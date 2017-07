Opposisjonsleder løslatt fra fengsel i Venezuela

Venezuelas høyesterett sier i en uttalelse at den har innvilget López de «humanitære tiltakene» av helsemessige årsaker, og på grunn av «alvorlige tegn på uregelmessigheter» i behandlingen av saken. Uttalelsen utdyper ikke videre hva slags uregelmessigheter det skal være snakk om.

López' spanske advokat, Javier Cremades, sa tidligere lørdag at hans klient er hjemme med sin kone Lilian og sine barn.

– Han er ikke fri ennå, men i husarrest. Han ble løslatt ved daggry, sa Cremades.

Senere samme dag hilste López på flere tilhengere som hadde samlet seg utenfor huset hans i Caracas. Der klatret han opp på en mur, og han ble fotografert mens han kysset en venezuelansk flagg.

López har sittet fengslet siden 2014, anklaget for blant annet å ha oppfordret til voldelige protester mot regjeringen til Nicolás Maduro. Han soner en dom på over 13 år som han fikk i 2015.

Opposisjonen i Venezuela har krevd at myndighetene løslater flere titalls aktivister de anser som politiske fanger for å kunne starte samtaler med mål om å løse den politiske krisen i landet.

Minst 90 personer har mistet livet siden april i daglige opptøyer og sammenstøt i Venezuela. Opposisjonen anklager Maduros regjering for maktmisbruk og klandrer den for den økonomiske krisen i landet og for mangelen på mat og medisiner.