Her er sjakk obligatorisk for alle skolebarn. Det fattige landet har seriøse planer om å knuse Magnus Carlsen.

– Det er gøy å slå de store guttene, sier Lilja (8).

Hun og alle andre armenske skolebarn har siden 2012 hatt obligatorisk undervisning i sjakk i andre, tredje og fjerde klasse.

Da Magnus Carlsen overtok verdensherredømmet og truet Armenias største stjerne allerede som 15-åring, skjønte det lutfattige lille landet i Kaukasus at noe drastisk måtte gjøres.

Lilja er blitt helt hektet på sjakk.

– Sjakk er helt klart mitt favorittfag. Vi får veldige spennende hjemmelekser, sier Lilja.

I sommer har hun overtalt foreldrene til at hun skal få spille sjakk hele ferien i skolens egen klubb, som holder åpent selv om skolen er stengt.

Gina Grieg Riisnæs

Helt typisk at en armener knuste Carlsen

– Sjakk gjør barna mer kreative. De blir også flinkere til å tenke strategisk, ta beslutninger og utvise lederskap, sier dataprogrammereren Gor Vardanijan.

Hans to sønner på syv og åtte år kom hjem fra skolen med stadig vanskeligere hjemmelekse.

– Dessuten øker sjakk skolebarnas evne til konsentrasjon.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Det er ingen tilfeldighet at det var armeneren Levon Aronian som fintet ut Magnus Carlsen på hjemmebane i Norway Chess i juni i år.

I etterkant ble oppgjøret betegnet som et av de flotteste sjakk-oppgjørene på hele 2000-tallet.

Fakta: Armenia Armenia ligger i sørlige Kaukasus mellom Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran. Befolkning: 2,9 millioner. Dagens Armenia ble grunnlagt da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Armenia var verdens første land som ble kristnet i 301, men har etter en storhetstid på middelalderen vært erobret av både persere, arabere, tyrkere og Tsar-Russland.

Gina Grieg Riisnæs

Det lille store sjakkimperiet

I Armenia har sjakk vært spilt helt siden 800-tallet da brettspillet trolig kom til landet med araberne og karavanene fra India.

Sjakk er også årsaken til at «Tigran» er et av de vanligste guttenavnene i Armenia. Armeneren Tigran Petrosian ble verdensmester i sjakk for Sovjetunionen mellom 1963 og 1969 og utløste en feber som ennå ikke er gått over.

Selv om Armenia er på tampen av krig med Aserbajdsjan og ifølge Verdensbanken er fattigere enn Jamaica, Jordan, Fiji og Egypt, målt pr. innbygger, har landet 25 stormestre i sjakk.

Norge, med to millioner flere innbyggere, har til sammenligning 13. stormestre.

Gina Grieg Riisnæs

Fra sjakk til datakoding

Innføringen av obligatorisk sjakk i skolen har gitt mersmak.

Prislappen for å innføre det nye faget i form av utstyr og opplæring – i hele landet med tilsammen 2,9 millioner innbyggere – kom på bare 11 millioner kroner.

Den største utfordringen var å få nok profesjonelle sjakklærere og trene opp de gamle lærerne til også å kunne undervise i sjakk.

Nå vurderer armenske myndigheter å innføre dataprogrammering og koding som et nytt fag i skolen.

Gina Grieg Riisnæs

Klarte ikke barnas hjemmelekse i sjakk

For Vardanijan fikk sjakk-undervisningen helt spesielle følger da sønnene kom hjem med hjemmelekse i sjakk.

– Oppgavene ble stadig vanskeligere, sier Vardanijan.

I fjor fikk han ideen til å lage en sjakk-applikasjon, som sjakkspillere – og fortvilte foreldre – kan bruke til å løse sjakknøttene der og da.

I løpet av noen måneder i våres ble den armenske appen Chessify nedlastet av over 85.000 brukere med topp-rating på Google Play.

De fleste brukerne kommer fra India, USA, Russland – og Norge.

Gina Grieg Riisnæs

– Alle vil lære å slå Carlsen

Det som begynte med problemer med å løse barnas hjemmelekse i sjakk, kan nå få enda større konsekvenser.

– Vi oppdaget at i sjakkens verden har man ikke utnyttet alle mulighetene som ligger i IT og software-tjenester, sier Vardanijan.

YOUSEF AL-AGELI / TT / NTB scanpix

Nå har han slått seg sammen med flere av Armenias beste sjakkspillere for å lage et program hvor alle sjakkspill til verdens beste spillere legges inn og analyseres med kunstig intelligens.

– Dersom vi lykkes, vil det revolusjonere sjakkundervisningen.

– Målet er at Armenia skal banke Magnus Carlsen?

– Ja, og ikke bare vi. Vi skal hjelpe alle med å slå Carlsen, ler Vardanijan.