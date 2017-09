– Frykter uforutsigbarheten i Nord-Korea

– Dette er svært alvorlig. Denne type kjernevåpen som Nord-Korea nå har tatt i bruk vil få katastrofale virkninger hvis de blir brukt. Verdenssamfunnet må derfor reagere. Her må det reageres både politisk og økonomisk, samtidig må det finnes diplomatiske veier ut av dette, sier utenriksminister Børge Brende til NRK.

Statsråden sier i et intervju med NRK at han frykter uforutsigbarheten til Nord-Korea.

– Det er både hasardiøst og uakseptabelt å utvikle denne type kjernefysiske våpen. Det er allerede blitt gjennomført en rekke økonomiske og politiske sanksjoner. Samtidig må vi forsøke å finne ut hva Nord-Korea er ute etter, hvorfor driver de med dette. Det ønsker selvsagt å skremme, men de forsøker også å oppnå noe, sier Brende.

Lutfattig land

Han viser til at Nord-Korea er et lutfattig land, hvor store deler av befolkningen lider av underernæring.

– Det kan være at de under politiske diskusjoner er villig til å legge til side dette atomprogrammet, hvis noe blir lagt på bordet som de synes er interessant, sier Brende, som samtidig mener det finnes få militære løsninger.

– Jeg tror at USA er fullstendig klar over at et militært angrep på Nord-Korea vil kunne føre til en hevnaksjon mot Sør-Korea. Hovestaden Seoul ligger bare 15 km fra gensen, sier han.

Brenden mener derfor det nå må utvikles en samlet strategi til for å finne veien videre.

«Pass på, det kommer»

Japans statsminister Shinzo Abe har kalt inn landets nasjonale sikkerhetsråd etter prøvesprengingen.

– Nord-Koreas atomprøvesprenging, hvis det viser seg at det er det, kan aldri bli tolerert, sier Abe.

Reaksjonene på nattens prøvesprengning er sterke verden over i formiddagstimene søndag.

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sier;

- Vi ser at Nord-Korea har satt seg som mål å ha atomvåpen, og samtidig ha missiler som kan transportere atomvåpen. Det har de ikke foreløpig, men de gjør tester hele tiden for å si «pass på, det kommer», og det er uutholdelig, sier statsråden.

- Innen få måneder vil det være en realitet. For øyeblikket, når Nord-Korea har midlene, gjennom kjernefysiske våpen til å angripe USA, kanskje Europa, men definitivt Japan og Kina, da er situasjonen eksplosiv.