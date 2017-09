Verdenssamfunnet krever handling: – Det er uakseptabelt

– Dette er svært alvorlig. Denne type kjernevåpen som Nord-Korea nå har tatt i bruk vil få katastrofale virkninger hvis de blir brukt. Verdenssamfunnet må derfor reagere. Her må det reageres både politisk og økonomisk, samtidig må det finnes diplomatiske veier ut av dette, sier utenriksminister Børge Brende (H) til NRK.

Statsråden sier i et intervju med NRK at han frykter uforutsigbarheten til Nord-Korea.

– Det er både hasardiøst og uakseptabelt å utvikle denne type kjernefysiske våpen. Det er allerede blitt gjennomført en rekke økonomiske og politiske sanksjoner. Samtidig må vi forsøke å finne ut hva Nord-Korea er ute etter, hvorfor driver de med dette. Det ønsker selvsagt å skremme, men de forsøker også å oppnå noe, sier Brende.

I en offisiell uttalelse søndag formiddag sier utenriksministeren at Norge «fordømmer på det sterkeste den kjernefysiske prøvesprengningen som ble gjennomført av Nord-Korea i dag».

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NRK at det ikke er noe annet å gjøre enn å fordømme Nord-Korea.

– Det er en skremmende utvikling og det er ikke annet å gjøre enn å fordømme Nord-Koreas jakt på missilbårne atomvåpen, sier Solberg.

På spørsmål fra NTB om hun frykter prøvesprengingen kan føre til en atomkrig, svarer statsministeren:

– Jeg frykter i alle fall betydelig økt opprusting. Jeg ser ikke for meg noen atomkrig. Dette brukes jo som et pressmiddel.

TT / NTB scanpix

Lutfattig land

Han viser til at Nord-Korea er et lutfattig land, hvor store deler av befolkningen lider av underernæring.

– Det kan være at de under politiske diskusjoner er villig til å legge til side dette atomprogrammet, hvis noe blir lagt på bordet som de synes er interessant, sier Brende, som samtidig mener det finnes få militære løsninger.

– Jeg tror at USA er fullstendig klar over at et militært angrep på Nord-Korea vil kunne føre til en hevnaksjon mot Sør-Korea. Hovedstaden Seoul ligger bare 15 km fra gensen, sier han.

Brende mener derfor det nå må utvikles en samlet strategi til for å finne veien videre.

Fordømmes av Kina

Reaksjonene på nattens prøvesprengning er sterke verden over i formiddagstimene søndag.

Sør-Koreas president Moon Jae-in sier i en uttalelse at atomprøvesprengingen bør bli møtt med «den strengeste straffen». Moon mener FNs sikkerhetsråd bør gjennomføre sanksjoner for å «fullstendig isolere» Nord-Korea.

TT / NTB scanpix

Kinas utenriksdepartement skriver i en uttalelse at det fordømmer Nord-Koreas handlinger sterkt, og oppfordrer landet til å respektere beslutningene til FNs sikkerhetsråds. I uttalelsen fra det kinesiske utenriksdepartementet står det følgende:

– Nord-Korea har nok en gang gjennomført en atomprøvesprenging til tross for en utbredt opposisjon fra det internasjonale samfunn. Den kinesiske regjeringen motsetter seg og fordømmer sterkt landets handlinger.

Kinas utenriksminister, Wang Yi, oppfordrer Nord-Korea i en uttalelse om å stoppe landets atomprøvesprenginger, skriver Reuters.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg skriver følgende i en uttalelse:

«Jeg fordømmer på det sterkeste at Nord-Korea har gjennomført en sjette atomprøvesprenging i dag».

Videre skriver Stoltenberg at Nato er bekymret over Pyongyangs destabiliserende oppførsel, som utgjør en trussel for den regionale og internasjonale sikkerheten.

KYODO / REUTERS

«Pass på, det kommer»

Japans statsminister Shinzo Abe har kalt inn landets nasjonale sikkerhetsråd etter prøvesprengingen.

– Nord-Koreas atomprøvesprenging, hvis det viser seg at det er det, kan aldri bli tolerert, sier Abe.

I en samtale med Shotarou Taniuchi, direktør for Japans nasjonale sikkerhetsråd, lover H.R. McMaster, leder av USAs nasjonale sikkerhetsråd, at USA skal forsvare Japan.

Som følge av Japans allianse med USA, har Washington lovet å forsvare Japan. USA skal være klare til å svare alle angrep mot Japan med atomvåpen, skriver Reuters.

Carolyn Kaster / TT / NTB scanpix

Frankrikes president Emmanuel Macron fordømmer på det sterkeste atomprøvesprengingen og maner til «en veldig streng» respons, melder Reuters.

– Det internasjonale samfunnet må reagere sterkt mot denne provokasjonen fra Nord-Korea for å bringe dem tilbake til dialogens vei, sier Macron.

Den franske presidenten oppfordrer FNs sikkerhetsråd til å agere raskt etter at «Nord-Korea igjen har brutt internasjonal lov».

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sier;

– Vi ser at Nord-Korea har satt seg som mål å ha atomvåpen, og samtidig ha missiler som kan transportere atomvåpen. Det har de ikke foreløpig, men de gjør tester hele tiden for å si «pass på, det kommer», og det er uutholdelig, sier statsråden.

– Innen få måneder vil det være en realitet. For øyeblikket, når Nord-Korea har midlene, gjennom kjernefysiske våpen til å angripe USA, kanskje Europa, men definitivt Japan og Kina, da er situasjonen eksplosiv.

Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, sier at Nord-Korea utgjør en «alvorlig trussel for fred og sikkerhet» i regionen.

Lavrov får støtte av sin svenske motpart, Margot Wallström.

– Meldingene om en ny kjernefysisk test fra Nord-Korea forverrer situasjonen ytterligere. Det er en trussel mot internasjonal fred og stabilitet, sier utenriksminister Wallström.