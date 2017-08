Buthaina er familiens eneste overlevende. FN mener at Saudi-Arabias koalisjon har drept 700 barn på ett år.

Til tross for hjernerystelse og kraniebrudd tror legene at Buthaina vil klare seg, skriver Reuters.

Liggende desorientert i sykehussengen sin spør jenta som legene anslår at er fire eller fem år, etter onkelen, Mounir. Men han var også blant de drepte.

Angrepet som rammet Jemens hovedstad Sanaa fredag tok livet av minst 14. Den Saudi-ledede militærkoalisjonen tar ansvar for luftangrepet, skriver NTB.

Khaled Abdullah / REUTERS / NTB scanpix

En annen onkel, Saleh Muhammad Saad, fortalte Reuters at Mounir hadde løpt til familiens hus da Buthainas far ringte ham klokken to om natten for å si at krigsflyene bombet nabolaget i Sanaas Faj Attan-distriktet. Han kom aldri tilbake.

Hørte overlevende stønne

Da Saleh kom til huset, fant han en ruin av ødelagte betongblokker og treplanker. Han hørte overlevende som stønnet fra under ruinene og kjempet for å frigjøre dem.

– Jeg kunne høre ropene fra under ruinene og prøvde å fjerne betongblokker og planker som lå over Buthainas far og hans kone, men jeg klarte det ikke. De døde, sa han.

Hørte Buthaina rope

– Vi løftet ruinene og så først Buthainas bror Ammar, som var tre år, og hennes fire søstre, alle døde. Jeg stoppet litt og bare skrek ut av smerte. Men jeg tok meg sammen, gikk tilbake igjen og hørte da at Buthaina ropte.

Han sier at hennes overlevelse ga ham litt trøst midt i sorgen over resten av familien.

Koalisjonen tar ansvar for luftangrepet

I en uttalelse lørdag sier koalisjonen at den har gjennomgått hendelsesforløpet under angrepet, og at deres etterforskere har «funnet at en teknisk feil lå bak angrepet». Hva slags teknisk feil det er snakk om, oppgis ikke.

Bomber fra luftangrepene traff flere boligblokker i Jemens hovedstad Sana, og familien Mansours blokk ble lagt i ruiner.

Khaled Abdullah / Reuters

Hani Mohammed / AP / NTB Scanpix

Militærkoalisjonen, som ledes av Saudi-Arabia, kriger mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Sana i september 2014. Etter at luftangrepene startet, har de sivile tapene steget kraftig.

Støtte fra USA

Onsdag ble minst 41 mennesker drept da luftangrep utført av koalisjonen rammet et motell i Arhab, nord for Sana.

Ifølge FN ble 58 sivile drept bare i løpet av uken 17. til 24. august.

Den Saudi-ledede koalisjonen har fått støtte fra USA i form av etterretningsopplysninger og logistikk.

Lekket FN-rapport: Drap på 700 barn

En FN-rapport, som ble lekket for en uke siden, viser at koalisjonen ledet av Saudi-Arabia er ansvarlig for drap på nær 700 barn i Jemen.

Bomber sluppet av den saudiledede koalisjonen, drepte over halvparten av barna som mistet livet i krigen i fjor, ifølge utkast til en ny FN-rapport.

Det melder nyhetsbyrået AP, som har fått tilgang til den foreløpige rapporten.

WHO: EN halv million kan være rammet av kolera i Jemen

Svarteliste

Koalisjonen, som består av en rekke sunnimuslimske land i Midtøsten og Nord-Afrika, risikerer nå igjen å havne på FNs svarteliste over dem om dreper og lemlester barn, ifølge Foreign Policy.

I utkastet til den lekkede FN-rapporten går det frem at 683 barn ble drept i koalisjonens luftangrep i fjor.

Khaled Abdullah / REUTERS / NTB scanpix

Angrep på skoler og sykehus

FNs generalsekretær António Guterres slår fast at koalisjonen dermed har ansvaret for over halvparten (51 prosent) av de i alt 1340 barna som ble drept i borgerkrigen i 2016.

Koalisjonen har i tillegg ansvaret for nesten tre fjerdedeler av angrepene på skoler og sykehus, ifølge rapporten.