Protester mot Rohingya-krisen sprer seg over hele verden

270.000 utslitte rohingyaer, en muslimsk minoritet i Myanmar, har flyktet fra nedbrente landsbyer til nabolandet Bangladesh de siste to ukene, ifølge ferske tall fra FNs høykommissær for flyktninger.

De fleste nyankomne er kvinner og barn, utslitte og sultne etter dagevis på flukt. De forteller om nedbrente landsbyer og soldater som skyter.

– I den gamle landsbyen min er det mange som er drept, inkludert den gamle læreren min. Familien min er på flukt, men jeg vet ikke om de er kommet frem, sier Khairul Amin, en rohighya bosatt i Norge.

Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi anklager vestlige bistandsorganisasjoner for å «støtte terrorister». Jan Egeland sier at han er «dypt skuffet» over uttalelsene.

– I ferd med å bli de nye palestinerne

Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener at rohingyaene er blitt symbol på lidelse blant muslimer.

– Rohingyaene er i ferd med å bli de nye palestinerne. Mange ser på dem som et symbol på lidelse blant muslimer som verden ignorerer, sier Eide.

Han frykter at flyktningkatastrofen kan få store politiske ringvirkninger.

– Ikke bare fordi det skaper uro i forholdet mellom landene, men også fordi det øker faren for radikalisering blant rohingyaene, sier han.

DENIS BALIBOUSE / Reuters

Flere landsbyer brent ned fredag

Fredag kom det meldinger om nye angrep nordvest i Myanmar.

– Opp til åtte landsbyer ble brent ned fredag, har et øyenvitne og tre andre kilder fortalt, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Hvor mange som er drept de siste ukene, er uklart. Internasjonale hjelpeorganisasjoner og journalister er utestengt fra området.

Men det er utvilsomt mange liv som er gått tapt.

– Alt vitner om en kampanje basert på etnisk rensing, advarer Human Rights Watch.

Kan gi grobunn for ekstreme krefter

Konflikten i Rakhine-provinsen har aldri hatt et sterkt religiøst preg, men opptrappingen siden 2012 har blant annet ført til fremveksten av den militante opprørsgruppen ARSA, som ledes av eksilrohingyaer i Saudi-Arabia.

– Veldig mange i regionen er bekymret for at politisk islam skal få en større rolle i konflikten, sier Eide.

AP / NTB scanpix

En talsmann for ARSA benekter i et intervju med Asia Times at opprørsgruppen har noe med internasjonale islamistiske terrorgrupper å gjøre.

– Vi er ikke jihadister, sier han, og legger til at gruppens eneste mål er å sikre rettigheter for rohingyabefolkningen.

Seniorforsker Marte Nilsen ved PRIO er enig.

– De fører en politisk kamp, ikke en religiøs kamp, sier hun.

Brende kaller inn ambassadør på teppet

Også Tyrkias president, Tayyip Erdogan, har engasjert seg sterkt i saken.

Alarmklokkene ringer nå stadig høyere i en rekke land, deriblant Norge. Fredag kalte utenriksminister Børge Brende den myanmarske ambassadøren på teppet.

– Situasjonen i Rakhine er helt uakseptabel. Rapportene om alvorlige overgrep begått av hæren i Myanmar mot Rohingya-folket må granskes av FN, sier Brende.

Han retter en spesiell oppfordring til fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, som er Myanmars reelle politiske leder.

– Vi slår fast overfor Myanmars ambassadør at vi forventer at Aung San Suu Kyi erkjenner at Rohingya-folket er blitt utsatt for overgrep og at hun tar avstand fra dette, sier han.

Rohingyaenes lidelser blir spesielt godt lagt merke til i andre muslimskdominerte land. Fredag protesterte tusenvis av mennesker i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, for å vise sin støtte.

Også i Indonesia, Iran, Pakistan, Afghanistan, Tsjetsjenia og Malaysia har folk tatt til gatene for å protestere mot behandlingen av rohingyaene. Malaysias statsminister har tidligere beskyldt Myanmar for å utføre et folkemord mot minoritetsgruppen.

DARREN WHITESIDE / Reuters

Tror Myanmars myndigheter selv står bak opprørsgruppen

Tankesmien International Crisis Group skriver i en omfattende rapport om ARSA at gruppen, selv om den i dag ikke har betydelige bånd til globale jihadistgrupper, kan utvikle seg til å få det dersom situasjonen forverres for rohingyaene.

MOHAMMAD PONIR HOSSAIN / Reuters

– Hvis myndighetene fortsetter å bruke uforholdsmessig kraftig militær makt, vil det skape forhold som kan radikalisere deler av rohingya-befolkningen, noe jihadistgrupper kan utnytte for å fremme sin egen agenda, skriver ICG.

Rohingyaenes kamp brukes også som motivasjon for terrorgrupper i andre land. Blant annet har IS og Pakistans Lakshar-i-Taiba løftet frem rohingyaenes situasjon som en viktig kampsak.

Khairul Amin, derimot, tror ARSAs betydning er overdrevet.

– De har veldig liten støtte i befolkningen. Det er mye som tyder på at ledelsen er innsatt av burmesiske myndigheter for å gi dem et påskudd for å gå til nye angrep mot folket mitt, sier han.