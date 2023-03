Hun var landslagsspiller i to idretter. På vei til Europa for å få et bedre liv druknet hun.

Shahida Raza (29) var både på fotballandslaget og landhockeylandslaget, men hadde ikke sikker inntekt. Derfor pakket hun sakene og dro fra Pakistan.

Etter nesten tre ukers venting kom liket til Shahida Raza til familien i Quetta. Hun ble begravet i hjembyen sist fredag.

22.03.2023 12:31 Oppdatert 22.03.2023 12:42

Over 60 mennesker ble funnet døde på stranden og i sjøen etter et forlis utenfor Cutro i Crotone i Calabria, sør i Italia for tre uker siden. Én av dem var dem var 29 år gamle Shahida Raza. Hun spilte på det pakistanske fotballandslaget. Tidligere var hun landslagsspiller i landhockeylaget.

Raza var på vei til Europa for å skaffe bedre fremtid for sin sønn som har en funksjonshemning.

Shahida Raza, også kjent som «Chinto», ble 29 år gammel.

Sønnen var ikke med henne da båten forliste.

Etter en langvarig prosess kom liket hennes til hjembyen Quetta denne uken. Der ble hun begravet fredag.

Hun hadde kallenavnet «Chinto» fordi hun prøvde å se ut som en gutt da hun kom inn i idretten. Etter at hun fikk suksess, gikk hun bort fra denne tanken.

Gråt for sønnen

– Hennes mål var at sønnen skulle stå på egne ben og leke som alle andre barn, sier Sadia Raza til BBC urdu.

Hun er Shahida Razas søster. Hun forteller at Shahida var en blid kvinne som fikk folk rundt seg i godt humør, men at hun gråt på grunn av sønnen.

Ifølge søsteren hadde legene fortalt at den tre år gamle sønnen måtte til utlandet for å få behandling. 29-åringens problemer økte da hun ble arbeidsledig i 2022.

Derfor ville hun komme seg til Europa. Målet var å skaffe seg en jobb, tjene penger og få sønnen til Europa, slik at han kunne få medisinsk behandling. Til slutt satte hun livet på spill. Hun omkom rett før båten nådde land i Italia 26. februar.

På dette gruppebildet av det pakistanske fotballandslaget kan man se Shahida Raza helt til venstre i første rad. Hun omkom da hun var på vei til Italia for tre uker siden.

Søsteren forteller at Shahida Raza reiste til Tyrkia på lovlig måte. Hvem hun reiste videre med, vet ikke familien noe særlig om. De hadde imidlertid kontakt med henne underveis på turen. Familien fikk sjokk da de fikk nyheten om hennes dødsfall på internett.

Hennes nære venn, Sumaiya, har fortalt CNN at Shahida Raza reiste ulovlig til Europa i håp om å sikre en bedre fremtid for sin tre år gamle sønn.

Hyllet etter sin død

29-åringen er blitt hyllet etter sin død, forteller BBC. Kvinnebevegelsen i Pakistan og medlemmer av landets hockeyforbund har hedret henne.

Det er også tatt til orde for at familien hennes må få økonomisk hjelp fra staten.

Båten hadde forlatt den tyrkiske byen Izmir tre eller fire dager før forliset. De tre første likene ble skyllet opp på stranden i Sør-Italia rundt klokken 04.40 lokal tid natt til søndag for tre uker siden.

Flere som var om bord i båten, var pakistanske borgere.

Redningsmannskaper drar en omkommet person opp av havet etter forliset for tre uker siden.

Tilhørte minoritetsgruppe

Shahida Raza tilhører hazara-befolkningen i provinsen Baluchistan. Familien hennes var bosatt i Quetta. Det er ikke så langt fra grensen til Afghanistan.

Flere hazaraer havnet i Pakistan etter å ha flyktet fra Afghanistan for over 100 år siden. Derfor er gruppen en minoritet i Pakistan.