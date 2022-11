De hylles som helter og har en av krigens farligste jobber. Nå er de i ferd med å gå tomme for tid – og utstyr.

KHARKIV, UKRAINA (Aftenposten): Når Russland angriper, bes folk søke dekning. Da gjør disse arbeiderne seg klare til å dra ut og jobbe.

Tekniske problemer med mineryddermaskinen fører til at arbeidet må settes på vent.

55 minutter siden

I slutten av september fikk Andrij Baranov telefonsamtalen. En av kollegene hans hadde kjørt på en mine. Han var i live, men Baranov måtte komme for å hjelpe med å få ham ut.

33-åringen satte seg bak rattet og hastet av gårde. Innen han kom frem, var det sent på kvelden. Mørket hadde senket seg. Ute på en åker lå sjefen hans. Død. Arbeidere var allerede på plass for å fjerne minene som lå rundt. Da det var trygt nok, ble Baranov med bort for å hente liket.