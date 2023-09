Troen på demokrati svekkes. Bidens aldersgruppe er de som er mest begeistret.

NEW YORK (Aftenposten): USAs president talte i FN mot krig, for klimatiltak og for demokrati. Men der ute i verden svekkes troen på at demokrati er best.

USAs president Joe Biden talte tirsdag til FNs hovedforsamling. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 16:48 Oppdatert: 19.09.2023 17:57

Kortversjonen USAs president Joe Biden talte i FN for klimatiltak, mot krig og for en mer rettferdig verden. Han vil stå bak folkestyre, internasjonalt samarbeid og FN-pakten. Biden kritiserte Russlands krig i Ukraina.

En ny undersøkelse viser at demokrati fremdeles er den mest populære styreformen. Men bare 57 prosent av unge voksne mellom 18 og 36 år synes demokrati er bedre enn alle andre systemer, og 42 prosent av dem støtter i stedet militærstyre. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Tirsdag gikk president Joe Biden på FNs talerstol. USAs leder talte varmt for folkestyre, internasjonalt samarbeid og forsikret om at USA står fjellstøtt bak FN-pakten.

Han refset Russlands krig i Ukraina.

– Russland tror verden vil gå lei og la dem begå vold mot Ukraina uten konsekvenser, sa Biden.

Han spurte om noe land kan føle seg trygt hvis de andre medlemmene ser bort fra FN-charteret for å lefle med en angriper.

– Svaret er nei. Vi må stå opp mot slik åpenlys aggresjon i dag for å avskrekke mulige angripere i morgen, sa Biden.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, var til stede under FNs hovedforsamling tirsdag. Vis mer

Biden snakket også om klimatrusselen. Han nevnte hetebølger, branner, tørke og flom.

– Samlet forteller disse øyeblikksbildene oss om hva som venter hvis vi ikke gjør oss mindre avhengig av fossilt drivstoff og klimasikrer vår verden, sa han.

Biden kalte klimaendringene en «eksistensiell trussel».

– Vi vet at vår fremtid er bundet til deres, sa USAs president til landene i FN-salen.

Han sa dette er et knekkpunkt i historien. Fremtiden vil dømme oss, sa han, for valgene vi tar i dag.

Statsminister Jonas Gahr Støre roste Bidens tale. Han var glad for en tone der Biden oppfordret til internasjonalt samarbeid.

– Det tror jeg er et viktig budskap i en hovedforsamling preget av sterke motsetninger, sa Støre til norsk presse.

Ny undersøkelse

Biden har gjort det til et hovedprosjekt å fremme demokrati og folkestyre i verden, blant annet for å løse slike problemer.

– Arbeidet for å fremme demokrati er like viktig som noen gang før, sa Biden.

I opptakten til FNs høynivåuke har Open Society presentert en ny undersøkelse om styreformer og makt. Den er tatt opp i 30 store land, blant dem USA, India, Kina og Russland.

Demokrati er også den mest populære styreformen. 86 prosent av de spurte vil gjerne bo i et demokrati. Også i land med strenge autoritære regimer, som Russland, Kina og Saudi-Arabia, ønsker store flertall seg folkestyre.

Faresignaler

Men det finnes også faresignaler, mener Open Society, en stiftelse grunnlagt av finansmannen George Soros.

Bare 57 prosent av unge voksne mellom 18 og 36 år synes demokrati er bedre enn alle andre systemer. 42 prosent av dem støtter i stedet militært styre.

Norges delegasjon sitter på første rad i FN-salen. F.v. klima- og miljøminister Espen Barth Eide, statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Vis mer

Eide: Uroet av algoritmer

Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide, en politisk veteran både i Norge og internasjonalt, ser at truslene mot folkestyret har endret seg.

– I min ungdom var det jo typisk militærkupp. Det har jo skjedd et par av dem i Afrika. De siste årene har det likevel vært mer vanlig med en slags indre implosjon, sier Eide til Aftenposten.

Han viser til det som nesten skjedde i USA etter valget i 2020. Han peker på det som skjer i Israel og mange vil mene har skjedd i noen europeiske land: Et angrep på maktens tredeling ved å undergrave rettsvesenets uavhengighet.

– Det er ikke det at du utnevner en fører for å bestemme alt, sier han

I stedet utfordres logikken i systemet, mener han.

– Det er kanskje det store problemet nå. Det kan jo være at eldre folk har erfaring fra en tid da man virkelig sto opp for demokrati, sier Eide.

Han synes utviklingen er bekymringsfull. Eide er særlig uroet av algoritmenes inntog som redaktører.

– Redaktørstyrte medier er erstattet av sosiale medier der du ender opp med å få forsterket det du allerede mener. Det fremmer jo ikke akkurat demokratisk diskurs, sier han.

Vil Kina tangere USA?

Kinas leder Xi Jinping kommer ikke til FN denne uken. Han pleier gjerne ikke å gjøre det.

Blant de aller største og mektigste landene er det bare én som har sendt sin øverste representant: Joe Biden kom til Manhattan søndag kveld og talte altså tirsdagen.

Etter den kalde krigens slutt har USA vært verdens eneste supermakt. De siste årene har diskusjonen gått om Kina vil tangere USA eller til og med gå forbi.

Lav inntekt = tro på Kina

Undersøkelsen fra Open Society viser at troen på USAs innflytelse er synkende. 32 prosent av de spurte tror Kina vil være verdens mektigste land innen 2030. 26 prosent tror USA fremdeles vil være det.

Et flertall tror dessuten at Kinas økende makt vil være bra. Nesten dobbelt så mange tror det er positivt enn antallet som tror det er negativt. Det er likevel et skarpt skille her.

I land der inntekten er lav, er entusiasmen for Kina større. Det gjelder land som Pakistan, Etiopia og Egypt. I rike land ser svært få med optimisme på et mektigere Kina. I Japan er det 3 prosent, i Tyskland 10, Ukraina 15 og Storbritannia 16 prosent.

– Må endres

President i stiftelsen bak undersøkelsen, Mark Malloch-Brown, kommenterer den slik:

– Våre funn både roer ned og bekymrer. Folk rundt i verden vil fortsatt tro på demokrati. Men i generasjon etter generasjon svekkes troen på at det kan levere konkrete forbedringer i livet deres. Det må endres, sier han.