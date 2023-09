Jordskredet på E6 etterforskes som miljøkriminalitet

Stenungsund kommune ble advart mot å bygge i det skredrammede området. Jordskredet natt til lørdag etterforskes nå som miljøkriminalitet.

E6 ved Stenungsund er stengt i begge retninger som følge av kvikkleireskredet som rammet området natt til lørdag. Bildet er fra 23.09.2023. Vis mer

Publisert: 25.09.2023 16:15 | Oppdatert: 25.09.2023 19:23

Bakgrunnen for politiets beslutning skal være at det ble gjennomført to sprengninger i området dagene før skredet.

Forskerne er ikke sikre på hvor eksplosjonene fant sted, men dataene tyder på at den første var ved et steinbrudd to kilometer nord for skredområdet og den andre like vest for E6, nær skredområdet, skriver den svenske avisen Göteborgs-Posten.

Mandag kveld opplyser svensk politi at saken nå er klassifisert som miljøkriminalitet. Det omfatter blant annet skadelige handlinger som har innvirkning på natur og verneområder.

Kritiske til byggeprosjektet

I 2020 skrev den svenske statsforvalteren i en uttalelse at tomten var uegnet for utbygging på grunn av fare for ulykker, flom og erosjon. De var kritiske til byggeprosjektet ved E6 i Stenungsund.

Likevel ble utbyggingen av en næringspark satt i gang.

Olaf Lundberg, ordfører i Stenungsund, sier de må se nærmere på saken.

– Det pleier å finnes synspunkter rundt de fleste planene som lages når det gjelder geoteknikk. Man kan som regel kompensere for det med ulike tiltak. I dette tilfellet må vi se på den konkrete saken, sier han til P4 Väst.

Stenungsund, 24.09.2023. Tre mennesker ble lettere skadet i kvikkleireskredet. Vis mer

– Regn alene er ikke årsaken

Det er fortsatt ikke kjent hva som forårsaket kvikkleireskredet i Stenungsund natt til lørdag. Mengden regn i området er blitt pekt på som en mulig årsak.

Gustav Grimstad er professor i geoteknikk ved NTNU og har jobbet med kvikkleireproblematikk i mange år.

Han sier at det ikke er vanlig at regn i seg selv er årsaken til kvikkleireskred. Det er fordi kvikkleiren allerede er full av vann. Den vil ikke trekke til seg mer vann som følge av mye nedbør.

– Men regn kan være en indirekte og utløsende årsak, for eksempel ved å føre til erosjon i en bekk i nedkant, eller ved å øke vanntrykket i bakkant av det som blir skredet.

Uansett er ikke regnet alene årsaken her, ifølge Grimstad. Det må ha vært en endring i ytre forutsetninger, sier han.

– Veien har vært der i tjue år. Det har jo vært en våt høst i Stenungsund før, og da er det gått bra. Noe må være endret.

80 prosent utløses av mennesker

Han forteller at de siste tjue årene er nesten 8 av 10 leirskred i Norge utløst av menneskelig aktivitet.

– Når byggeprosjekter følger den prosjekterte planen, så skjer ikke slike ting. Det er når tiltak ikke er prosjektert, eller utbyggingen ikke blir gjort i henhold til prosjekteringen, at slike ting skjer, sier Grimstad.

I 2006 gikk det et kvikkleireskred på E6 i Munkedal, fem mil nord for lørdagens skred. Skredet ble utløst fordi entreprenøren mellomlagret store løsmasser på stedet. Løsmasser er jord, leire eller stein. Massene som ble lagret var av større omfang enn det som var prosjektert.

I 2006 gikk det et kvikkleireskred på E6 i Munkedal i Sverige. Skredet ble utløst fordi entreprenøren lagret for store løsmasser på stedet. Vis mer

Har satt i gang etterforskning

Politiet i Sverige har satt i gang etterforskning som blant annet innebærer avhør med selskapet som holdt på med utbygging i området.

Ifølge Aftonbladet hadde utbyggeren tillatelse til å plassere 30.000 kubikkmeter med løsmasse på byggetomten. I stedet ble opp mot 50.000 kubikkmeter med masse plassert i området, skriver avisen.

– Vår oppfatning er at vi bygget etter byggetillatelse og detaljplan, sier Åsa Nordberg til Aftonbladet. Hun er direktør i Hammar Företagspark, som bygger i området.

Hun har ikke oversikt over nøyaktig hvor mye masse som er plassert på stedet.

Nordberg er avhørt av politiet i sammenheng med skredet.

Her traff skredet

Kvikkleireskredet, som inntraff mellom klokken ett og to natt til lørdag 23. september, tok med seg tre biler og en buss og raserte flere bygninger i området.

Tre personer ble lettere skadet.

Skredområdet er rundt 700 meter langt og 200 meter bredt.

E6 er stengt mellom Stenungsund og Ljungskile.

Trafikken går nå på gamle E6 mellom Jörlandsmotet og Lyckonamotet, opplyser Fred Anton Mykland i Statens vegvesen.

Omkjøringen på E6 ved Stenungsund er skiltet.

Det er skiltet lavere hastighet på omkjøringsveien, og noe forsinkelser må påregnes. Alle typer kjøretøyer kan benytte denne ruten, ifølge Mykland.

Det er foreløpig ukjent når veien vil være kjørbar igjen.