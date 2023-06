Reservoar ved atomkraftverk «under kritisk nivå». Derfor er det likevel ikke full krise nå.

Kakhovka-reservoaret kan ikke lenger tilføre vann til kjølebassengene ved Zaporizjzja-atomkraftverket i Ukraina. Det er likevel ikke fare for sikkerheten, ennå.

Dette bildet viser de seks reaktorene ved Zaporizjzja-kraftverket sett fra andre siden av innsjøen som nå synker på grunn av den ødelagte demningen. Vis mer

At Kakhovka-demningen brast for noen dager siden, har allerede fått katastrofale følger. Mange mennesker har måtte flykte fra husene sine fordi store landområder er blitt satt under vann. Matproduksjonen i Ukraina kan bli rammet.

Men det kan bli en enda verre katastrofe dersom man får en ulykke ved atomkraftverket i Zaporizjzja-regionen, som ligger ved Kakhovka-reservoaret.

Der har situasjonen tilspisse seg. Vannstanden i Kakhovka-reservoaret har sunket raskt etter at demningen brast. Reservoaret kan ikke lenger tilføre vann til kjølebassengene ved det stengte Zaporizjzja-atomkraftverket, ifølge vannkraftselskapet Ukrgidroenergo.

Vannverkets sjef Igor Syrota sier torsdag ifølge AFP at vannstanden nå er «under det kritiske nivået på 12,7 meter». Det betyr at reservoaret ikke lenger kan forsyne dammene ved atomkraftverket Zaporizjzja for å kjøle ned reaktorene der, ifølge Syrota.

Trenger ikke like mye nedkjøling som før

Et atomkraftverk trenger nedkjøling for å kunne fungere på en sikker måte.

Likevel er det ikke grunn til panikk. Det er flere grunner til dette:

Fem av Zaporizjzja-kraftverkets seks reaktorer er nedstengt. Det er én reaktor som trenger nedkjøling og man har nok kjølevann i eksisterende vannbassenger til å sørge for nedkjøling i flere måneder.

Det har det statlige ukrainske selskapet som driver atomkraftverkene i Ukraina, Energoatom, opplyst til norske myndigheter. Det bekreftes av Ukrainas strålevernmyndigheter, SNRIU.

– Vi har fått bekreftet at det ikke er kritisk pr. nå, sier Hallfrid Simonsen, pressevakt i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Også FNs atomenergibyrå meldte tirsdag at atomkraftverket har nok vann i sine egne bassenger til å holde reaktorene nedkjølt «i flere måneder».

Atomkraftverket har dessuten utstyr som gjør det mulig å skaffe vann fra alternative kilder. Det skriver foreningen for amerikanske atomfysikere. De har opprettet en aksjonsgruppe som holder øye med situasjonen i Ukraina.

Torsdag morgen uttalte Ukrainas atomkraftmyndighet Energoatom at situasjonen ved selve atomkraftverket er stabil og under kontroll.

Ukrainske nødetater deltok onsdag i en øvelse i Zaporizjzja by. Dette er en by som ligger flere mil fra atomkraftverket i Zaporizjzja fylke.

Krigen pågår i nærheten

Det internasjonale atomkraftbyrået har likevel vært bekymret for at krigen skal gå ut over sikkerheten ved atomkraftverket. Russland har utplassert militære styrker ved kraftverket, mens det står ukrainske styrker på den andre siden av Dnipro-elven og Kakhovka-reservoaret.

Atomkraftverket får strøm fra det eksisterende strømnettet i Ukraina. Dersom strømmen blir kuttet, kan kraftverket skape strøm ved hjelp av dieselaggregat.

Atomkraftverket har 20 dieselgeneratorer. På stedet er det lagret nok diesel til at man kan skaffe kraftverket nok strøm i 10–15 dager, ifølge foreningen for amerikanske kjernefysikere.

Bristen i Kakhovka-demningen har skapt flom mange steder. Overfor demningen har vannstanden sunket.

Begrenset risiko for Norge

Om det skulle oppstå et utslipp av radioaktive stoffer i Ukraina, og vinden blåser mot Norge, vil det ikke føre til akutt fare for folk i Norge. Avstanden er så stor at utslippet vil fortynnes kraftig før det kommer hit, ifølge DSA.

– Det som kan bli aktuelt, er å holde beitedyr inne. Det er ikke aktuelt med jodtabletter, å anbefale folk å holde seg innendørs, evakuering eller noe annet drastisk, sier Simonsen.