Svenskene blir bedt om å unngå bruk av hodetelefoner utendørs

Torsdag ble trusselnivået hevet til 4 i Sverige, det nest høyeste nivået. Nå råder svenske beredskapsmyndigheter svenskene til ikke å gå med hodetelefoner ute i det offentlige rom.

Musikk i hodetelefonene kan gjøre at folk ikke er så oppmerksomme på hva som skjer rundt dem. Svenske beredskapsmyndigheter råder derfor svensker, og andre som oppholder seg i Sverige, om å unngå å gå rundt med hodetelefoner på offentlige plasser. Vis mer

Publisert: 19.08.2023 13:09

Fredag gikk statsminister Ulf Kristersson ut og bekreftet at det den siste tiden er avverget planlagte terrorangrep i Sverige.

Trusselnivå 4 innebærer at myndighetene mener det er aktører som både har hensikt og kapasitet til å utføre terroraksjoner, og at det slik foreligger en konkret trussel mot Sverige.

De svenske beredskapsmyndighetene MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) går nå ut og ber svenskene holde seg oppdatert, være årvåkne og forberedt.

– Man bør ikke gå rundt med hodetelefoner

– Jeg synes ikke folk skal være redde, men heller fortsette å leve som de pleier, sier Stefan Anering, enhetssjef i MSB, til SVT Nyheter.

Samtidig ber de svenskene om være oppmerksomme og kontakte politiet dersom de ser noe unormalt. Det innebærer at de bør ha alle sanser skjerpet når de beveger seg utendørs.

– Man bør ikke gå rundt med hodetelefoner, sier Anering.

– Og man hvis man er noe som avviker fra det normale, så kontakt politiet. For eksempel hvis du ser gjenstander plassert på steder der det tidligere ikke har vært gjenstander, sier han.

Over hele Sverige avvikles det festivaler og arrangementer der mange mennesker samles. Likevel gir ikke MSB råd om at folk skal unngå slike arrangementer

– Jeg mener folk skal hygge seg. Vi har tro på at lokale arrangører tar sikkerheten på alvor. Mange arrangører er også vant til å ta imot store folkemengder og har et godt samarbeide med politiet, sier han.

Les også Trusselnivået heves i Sverige. UD med nye reiseråd.

Kristersson: – Vær årvåkne

Også statsminister Ulf Kristersson oppfordrer folk til å leve som vanlig, men samtidig våre årvåkne.

– Jeg forstår at mange svensker er urolige over det nye og høyere trusselnivået. Til alle dere vil jeg si at vi skal leve livet som vanlig, sier statsministeren til det svenske nyhetsbyrået TT.

Vær skjerpet, men lev ellers som normalt. Det er budskapet fra svenske myndigheter. Her statsminister Ulf Kristersson. Vis mer

Säpo-sjef Charlotte von Essen sier at beslutningen om å heve trusselnivået ikke knytter seg til en enkelthendelse, men situasjonen sett over tid, skriver NTB.

– Oppfordringen er at vi skal leve som vanlig, men det betyr ikke at vi ikke må gjøre tilpasninger. Samfunnsaktører og myndigheter må tilpasse sin virksomhet slik at vi kan leve som vanlig, sier von Essen.

Rikspolitisjef Anders Thornberg mener svensk politi er godt forberedt. Han sier de fremover vil styrke lokalt forebyggingsarbeid, samarbeidet med Säpo om å forebygge ekstremisme og den operative støtten til sikkerhetspolitiet.

UD med oppdatert reiseråd

Tidligere denne uken kom det militante islamistiske nettverket Al-Qaida tilsynelatende med en oppfordring til angrep som gjengjeldelse for koranbrenning i Sverige og Danmark. Koranen er blitt brent ved flere anledninger i landene, noe som har vakt sterke reaksjoner internasjonalt.

På pressekonferansen torsdag fikk statsministeren spørsmål om konkrete sikkerhetstiltak fra regjeringen, samt hva som gjøres for å håndtere det sterke sinnet som uttrykkes mot Sverige i muslimske land etter koranbrenningene.

Kristersson henviste da til utenriksministerens redegjørelse om sine kontakter med andre lands myndigheter.

– Alt arbeidet har jo ikke med politi og sikkerhetstjeneste å gjøre, men det foregår også diplomatisk. Samarbeidet med andre land er utrolig viktig. Svenske sikkerhetstjenester må samarbeide tillitsfullt med andre land for å fange opp disse menneskene. Og det fungerer veldig bra, sier Kristersson.

Det norske Utenriksdepartementet endret fredag reiseinformasjonen til Sverige etter at trusselnivået ble hevet. UD skriver at Sverige fortsatt regnes som et trygt land for norske borgere å besøke og oppholde seg i. Men norske reisende oppfordres til å holde seg orientert om situasjonen og lytte til råd fra lokale myndigheter.