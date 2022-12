Han er med og sikrer et syltynt flertall, men CV-en hans ser ut til å være oppspinn

George Santos ble sist måned innvalgt til USAs kongress. Nå sås det tvil om det meste han har fortalt velgere om seg selv.

George Santos er valgt inn til USAs kongress fra en valgkrets i New York.

Kjetil Hanssen Journalist

17 minutter siden

Reportere fra The New York Times møtte opp på adressen til det nyvalgte medlemmet av Kongressen. Der var George Santos (34) registrert som velger. Derfra hadde han betalt penger til valgkampen så sent som i oktober.

Kvinnen de traff der, ga dem et overraskende svar. Hun kjente ikke til Santos.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn