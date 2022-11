Valgdagsmålinger viser knapt flertall for Netanyahus blokk

Tirsdag er det nok en gang valg i Israel. Den omstridte Benjamin Netanyahu kan få tilbake statsministerposten.

Under innsettelsen av den nye regjeringen etter valget i 2021. Da endte Netanyahus 12-år lange styre.

10 minutter siden

Saken oppdateres.

Flere valgdagsmålinger antyder seier for tidligere statsminister Benjamin Netanyahus blokk. Dersom målingene slår til, vil de få knapt flertall i den isaelske nasjonalforsamlingen Knesset. Det melder Reuters.

De foreløpige målingene viser at Netanyahus parti Likud og dets samarbeidspartier ligger an til å få 62 av nasjonalforsamlingens 120 seter.

Tirsdag stemte israelerne igjen om en ny nasjonalforsamling. Valget er det femte på under fire år.

Forrige valg måtte daværende statsminister Benjamin Netanyahu gå. Rivalen Yair Lapid samlet partier fra høyre og venstre i en samarbeidskoalisjon for å kvitte seg med ham.

I juni brøt også denne regjeringen sammen.

Nå stiller Netanyahu igjen til valg, og det samtidig som han må forsvare seg mot korrupsjonsanklager i retten.

Langvarig politisk kaos

Dersom ingen får flertall, kan det ligge an til langvarige og harde forhandlinger om statsministeren og samarbeidspartier.

Siste målinger fredag tydet på at Netanyahu kan mangle kun ett sete i nasjonalforsamlingen Knesset for å få flertall.

Netanyahus kritikere frykter at inkluderingen av nasjonalistiske partier i den nye regjeringen kan forverre Israels forhold til vesten og de arabiske landene.

De frykter også de vil forhindre straffeforfølgelse av Netanyahu. For dersom han får danne ny regjering er den høyreekstreme politikeren Itamar Ben-Gvir sikret en statsrådspost.

Han har sagt at han i eventuelle regjeringsforhandlinger vil fremme et ufravikelig krav. Det må vedtas en lov som fører til at den årelange korrupsjonssaken mot Netanyahu blir droppet.

De endelige resultatene er ikke ventet før senere denne uken.