Noen yrkesgrupper slipper unna krigen i Ukraina

IT-arbeidere, bankfolk og journalister som jobber for statlige medier, er blant dem som kan slippe å bli innkalt når Putin mobliserer.

Vladimir Putin holdt onsdag en pressekonferanse om at Russland trapper opp innsatsen i Ukraina. Nå er det klart hvem som kan slippe innkalling.

21 minutter siden

Fredag kunngjorde det russiske forsvarsdepartementet hvilke grupper som kan slippe å bli innkalt i den «delvise mobiliseringen».

Unntakene gjelder enkelte IT-arbeidere, menn som jobber med telekommunikasjon og finansfolk.

I tillegg gjelder det enkelte ansatte ved «systemviktige» massemedier og noen av deres leverandører, ifølge Reuters. Grunnen til at disse sektorene er fritatt, er for å «sikre arbeid til spesifikke høyteknologiske industrier og finansielle systemer».

Arbeidsgivere i Russland blir regnet som systemviktige, dersom de oppfyller visse krav til antall ansatte, omsetning og skatteinnbetalinger.

Forsvarsdepartementet ber arbeidsgivere sende inn en liste over ansatte som oppfyller kriteriene, ifølge BBC.

Tidligere er det kjent at ansatte i våpenindustrien, studenter, syke og gamle ikke skal kalles inn, ifølge et dekret fra Kreml.

Vet ikke nøyaktig hvor mange

Tidligere i uken ble det klart at det er rundt 300.000 russere som nå skal innkalles til krigen i Ukraina. I det myndighetene kaller en «delvis mobilisering».

Aller helst ønsker Putin seg veteraner med forsvarserfaring.

«Delvis mobilisering» er ikke det samme som full mobilisering, hvor hele befolkningen gjøres klar for krig.

Dmitrij Peskov, talsperson i Kreml, sa fredag ​​at han ikke kan avsløre det totale antallet russere som kan kalles inn.

Etter at kunngjøringen om mobiliseringen kom onsdag, begynte enveisbillettene ut av Russland å bli utsolgt. Onsdag kostet en billett til Istanbul eller Dubai opp mot 93.000 kroner.

I sør har det dannet seg milelange køer ved grenseovergangen mellom Russland og Georgia. Noen prøver å omgå køene ved å bevege seg til fots eller sykle.

Også ved grensen til Finland var det kø for å komme ut av Russland. Bildet er tatt fredag ettermiddag.

Har forsøkt vervekampanjer

Siden april har Kreml forsøkt å rekruttere «Frivillige» i en rekke vervekampanjer. De tilbys skyhøye lønninger. Det har vært mislykket. Pensjonister, sivilister og fanger er sendt rett til fronten.

I den 2 og et halvt minutt lange talen Putin sendte onsdag nevnte han ordet «krig» to ganger. Men han kaller fortsatt invasjonen for en «militær spesialoperasjon».

Han understreket han også at Russland har «massevis av våpen til å svare», også atomvåpen.