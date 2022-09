Putin har et ess i ermet som kan gi enda høyere strømpriser i vinter

Russlands president Vladimir Putin har av flere blitt anklaget for å drive en energikrig med Europa.

Samme dag som eksplosjonene i Østersjøen skjedde, steg gassprisene. En melding fra Russland får mye av skylden.

25 minutter siden

Eksplosjoner på to gassledninger i Østersjøen har skapt frykt for at andre olje- og gassinstallasjoner skal bli angrepet. Flere land mener det er snakk om sabotasje. Det har skapt uro i markedene. På det meste gikk gassprisen opp 20 prosent.

Nesten samtidig åpnet gassledningen Baltic Pipe mellom Norge og Polen. Det skal etter planen strømme gass gjennom denne fra 1. oktober.

– Jeg tror det som skjedde, er nøye kalkulert. Det skjer i internasjonalt farvann. Og Baltic Pipe startet opp i går, sier Ole R. Hvalbye. Han er gassanalytiker i SEB.

Men bare et par timer etter eksplosjonene skapte en kunngjøring fra Russland mer uro. Denne kan få betydning for Europas gassforsyning og europeeres strømregninger i vinter.