Ekspresident må forklare seg om juveler

Jublende tilhengere tok imot ekspresident Jair Bolsonaro da han vendte tilbake til Brasil torsdag. Der ventet også et krav om at han forklarer seg om smykker til 30 millioner kroner.

Jair Bolsonaro har aldri innrømmet fjorårets valgnederlag. Nå er han tilbake i Brasil.

02.04.2023 08:42

Etter å ha tapt valget i fjor høst, reiste Jair Bolsonaro til Miami i USA. Slik slapp han å være til stede da valgvinneren, Lula da Silva, ble tatt i ed som ny president. Nå er det ventet at han vil ta opp kampen med den politiske rivalen.

Men Bolsonaro må også svare for seg i flere pågående etterforskninger.

Torsdag kom han tilbake til hovedstaden Brasília. Han forlot flyplassen bakveien, uten å hilse på tilhengerne som møtte opp for å ønske ham velkommen. Før hjemkomsten ble sikkerhetsstyrkene i hovedstaden satt i alarmberedskap. Sperringer og ekstra vakthold rundt presidentboligen og andre viktige bygninger viste at myndighetene fryktet det verste.

Ifølge BBC var det mer politi enn Bolsonaro-tilhengere på flyplassen.

Ett av smykkesettene Bolsonaro skal ha forsøkt å snike unna. Det er verdt rundt 30 millioner kroner.

Fine gaver

Allerede onsdag må han møte opp til politiavhør. Han etterforskes for to svært sjenerøse gaver fra kongefamilien i Saudi-Arabia. Den tidligere presidenten har ikke registrert gavene og har heller ikke betalt skatt av dem. Mye tyder på at han forsøkte å smugle inn minst ett av smykkesettene.

I oktober 2021 ble Bolsonaros energiminister stanset av tollere. Han var på vei hjem fra Midtøsten. Da tollere lette gjennom minsterfølgets bagasje, fant de smykker til en verdi av rundt 30 millioner kroner. Ifølge ministeren var det en gave fra Saudi-Arabia til presidentens kone, Michelle.

Etter brasiliansk lov skal slike gaver overleveres til staten.

Bolsonaro selv sier at han blir «korsfestet for en gave han aldri mottok». Han hevder at han selvsagt ikke hadde tenkt å beholde smykkene selv. Ektefellen hans sier at hun aldri hadde hørt om gaven.

«Tropenes Trump»

Mens han drev valgkamp og regjerte, ble Bolsonaro ofte sammenlignet med sin kollega lenger nord. Som Donald Trump markerte han seg med et høyrepopulistisk budskap og en polariserende politikk.

Da han drev valgkamp i fjor høst, fikk han aktiv hjelp fra Trump-leiren.

Bolsonaros tilhengere stormet kongressbygningene i Brasília som en protest mot at valgvinner da Silva ble innsatt som president i januar. Også dette var etter Trumps oppskrift. Bolsonaro befant seg i USA, men han blir likevel etterforsket for medvirkning til disse opptøyene.

Bolsonaro risikerer både fengselsstraff og forbud mot å stille til valg igjen.

Kjepper i hjulene

Den tidligere presidentens parti har slitt mens han befant seg i Miami. Bevegelsen hans er avhengig av Bolsonaros personlige popularitet. Nylig viste en meningsmåling at halvparten av de spurte mener at han ikke kan klandres for opptøyene i januar.

En tredjedel er enig i beskrivelsen av ham som en forkjemper for de fattige.

Samtidig har Lula da Silva slitt med å komme på offensiven etter at han overtok makten. The Financial Times skriver at Bolsonaros hjemkomst kan gjøre livet enda vanskeligere for etterfølgeren. Det er ventet at han legger ut på turné for å blåse liv i den politiske bevegelsen sin igjen.

Kanskje var heller ikke tidspunktet for hjemreisen tilfeldig. Torsdag la regjeringen frem en stor plan for ny økonomisk politikk. Den kom helt i skyggen av at Bolsonaro landet.

Neste år er det lokalvalg i Brasil. På høyresiden er det neppe noen bedre til å mobilisere velgerne enn ekspresident Bolsonaro.