Hvor stor klimaeffekt har egentlig gassutslippene i Østersjøen? Forsker advarer om spekulativ tallbruk.

Danske myndigheter anslår at opp til 778 millioner kubikkmeter gass kan lekke ut fra de saboterte rørene. Forskerne strides om hvor alvorlig det er for klima.

30. sep. 2022 15:42 Sist oppdatert nå nettopp

I verste fall kan 778 millioner kubikkmeter gass lekke ut etter de antatte sabotasjeaksjonene mot gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 utenfor Bornholm i Østersjøen. Det melder den danske energistyrelsen.

Anslaget er kraftig oppjustert fra tidligere beregninger. Utslippet er trolig blant de aller største enkeltutslippene av gass mennesker har forårsaket noensinne.

Gassen i rørene består i all hovedsak av metan. Dersom all gassen lekker ut, vil effekten på klimaet tilsvare utslippene av 14,3 millioner tonn CO₂, ifølge Energistyrelsen.

Men hvilke tall som er riktig å bruke når man beregner klimaeffekten, strides fagmiljøene om. Danske myndigheters tall viser hvor stor klimaeffekt utslippene har i et 100-årsperspektiv.

Men Greenpeace og forskere ved universitetet i Aarhus mener det er riktigere å regne på hvor stor klimaeffekt utslippene vil ha de neste 20 årene. Da blir tallet et helt annet: Utslippene vil ha en effekt tilsvarende 45 millioner tonn CO₂.

Til sammenligning slipper Norge ut rundt 50 millioner tonn CO₂ i året.

20 eller 100 år?

Aftenposten gjenga torsdag en tidligere versjon av Greenpeaces beregninger basert på de høyeste tallene. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero mener tallbruken er spekulativ. Det skal vi komme tilbake til.

Men først: Hvorfor er det så stort sprik i tallene?

Metan er en kraftig klimagass. Den varmer opp kloden mer enn CO₂, men til gjengjeld blir den brutt ned raskere i atmosfæren. Altså har den større effekt for klima på kort sikt, men mindre på lang sikt.

Forskjellen i tallene går altså på hva slags tidshorisont du regner med.

Forsker Gorm Bruun Larsen ved Aarhus Universitet sier i en faktasjekk på Danmarks Radio at han mener det er mest riktig å bruke det høyeste tallet. Det er fordi utslippet av drivhusgasser må kuttes innen kort tid hvis ikke temperaturen skal øke for mye. Det mener også Greenpeace.

Han viser til at metan «kun» er 28 ganger kraftigere enn CO₂ etter 100 år, mens den etter 20 år er 84 ganger kraftigere.

– Det er dessverre i løpet av de neste 10–20 årene at vi risikerer å krysse en rekke vippepunkter med temperaturstigninger som kan få klimaendringene til å løpe løpsk i en rekke selvforsterkende effekter, sier leder Mads Flarup Christensen i Greenpeace Norden.

Han sier det derfor er relevant å se på gassens effekt i et 20-årsperspektiv, noe FNs klimapanel også har gjort i sine seneste rapporter. Han legger til at man i offisielle klimaregnskap fortsatt regner effekten av alle klimagasser i et 100-årsperspektiv.

At utslippet er stort, er det liten tvil om. Men fagfolk er uenige om hvor alvorlig det er for klimaet.

– Spekulative resultater

Bjørn Samset hos Cicero mener Greenpeaces beregning gir et uriktig bilde. Han mener et enkeltutslipp med metan har mindre effekt på klimaet enn det som nå er kommet frem.

Bakgrunnen er omregningssystemet de har brukt.

– Det er utrolig kompliserte regnestykker. Og regner man effekten på 20 år i dette tilfellet, blir det feil. Tallene blir tendensiøse og resultatene spekulative.

Samset har tidligere vært med på gi ut rapporter som en del av FNs klimapanel.

Han forklarer at når man regner om metan til CO₂-ekvivalenter på den måten som er gjort, bruker man et system som er laget for å måle vedvarende utslipp. Et enkeltstående metanutslipp tilsvarende 45 millioner tonn CO₂ som Greenpeace bruker som skrekkeksempel, kan ikke sammenlignes med vedvarende utslipp.

Hovedpoenget videre er følgende:

Selv om utslippet er enormt, vil et enkeltutslipp ikke føre til nevneverdig global oppvarming.

Derfor ber han om moderasjon knyttet til klimaspørsmålet rundt dette.

– Det er veldig mye skummelt med dette, men noe særlig klimaeffekt har det ikke. Sprenger noen alle rørledninger som finnes, ville det blitt et gigantisk engangsutslipp. Men selv ikke det ville hatt den store effekten på global oppvarming. Det ville vært katastrofalt for veldig mye, men ikke for klima, sier Samset.

Metan-sky over Norge

Uansett hvilket tall man velger å legge vekt på på, er det ingen tvil om at det dreier seg om et stort utslipp. Gassen som bobler opp, har spredt seg som en sky over Norge og Sverige.

Senior klimaforsker Stephen Platt ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) har beregnet utslippet ut fra målinger gjort på Birkenes-observatoriet i Agder.

Han har regnet seg at skyen av metan i observasjonene tyder på at bare i løpet av rundt 24 timer ble sluppet ut 80.000 tonn metangass. Det er over fire ganger så mye som det årlige metanutslippet til den norske olje- og gassindustrien, ifølge NRK.

Platt sier NILU regner med at all gassen i rørene lekker ut.

– Men vi må ikke glemme at hadde gassen nådd sitt mål, ville den blitt brent og ført til utslipp i form av CO₂, sier han.

Klimaeffekten er langt større når gassen blir sluppet ut som metan, enn CO₂, utslippene den ville medført under forbrenning.