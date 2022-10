Hevder hertugparet vil utsette Netflix-serie etter dronningens død

Prins Harry og Meghan Markle skal ha fått kalde føtter for innholdet i avslørende dokumentarserie, ifølge britiske medier.

Ny kontrovers rundt Prins Harry og hertuginne Meghan av Sussex

11 minutter siden

Mens titusener av kondolansebrev strømmer inn til Buckingham Palace, volder nye utgivelser om kongefamiliens indre liv hodebry.

Prins Harry og hertuginne Meghan skal ha presset på for å utsette en planlagt Netflix-serie basert på intervjuer med dem selv, ifølge britiske medier.

Strømmeselskapet skal ha ønsket å lansere serien før jul i år. Men ifølge The Times ønsker paret å utsette serien til 2023. Samtidig presser de på for å redigere kommentarer, slik at innholdet fremstår som «snillere» overfor kongehuset.

Men en kilde nær paret skal ha avvist at overhodet er besluttet en lanseringsdato ennå, ifølge The Times.

Det er imidlertid ikke bare TV-serien som skaper uro.

Ifølge britiske medier skal hertugparet ha fått kalde føtter for TV-serie-kommentarer i kjølvannet av dronning Elizabeths bortgang. Her er de avbildet sammen under et arrangement i 2018.

Frykter «ufølsom» omtale

Prins Harry skal i tolvte time ha ønsket en omskriving av sin planlagte selvbiografi. Boken, som er den første i en planlagt serie, skal etter planen komme ut i høst.

Men i lys av bestemorens død skal Harry ha fryktet at deler av innholdet i boken skal fremstå umusikalsk og «ufølsomt», ifølge Daily Mail. Apparatet rundt Prins Harry har ikke kommentert opplysningene.

Mishag begge veier

Hertuginne Meghan av Sussex og Prins Harry har lenge hatt et anstrengt forhold til det britiske kongehuset.

Det nå Los Angeles-baserte paret ga i fjor ga et intervju til Oprah Winfrey. Der sa Meghan blant annet at hun hadde slitt med selvmordstanker i løpet av tiden i London. Hun hevdet også at medlemmer av kongefamilien hadde ytret bekymringer om hvor mørk hudfarge babyen deres ville få.

Mishaget kan synes å gå begge veier.

Hertuginne Meghan må tåle harde karakteristikker i ny kongebok.

For i en ny kongebok får hertuginne Meghan selv gjennomgå. Forholdet til dem som var ansatt for å hjelpe henne i Kensington Palace, skal raskt ha blitt frynsete etter at hun flyttet inn.

I boken «Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown» omtales hun som «bøllete» og «grenseløs». Boken er ført i pennen av Valentine Low, kongereporter i The Times.

Paret flyttet fra England til California i 2020. De trappet samtidig ned rollene som arbeidende medlemmer av kongefamilien.

Prins Harry hedret sin bestemor under begravelsen 19. september.

Som et «kompass»

Hertugparet var sist tilbake i London igjen i forbindelse med dronning Elizabeths begravelse 19. september. Da hentet prins Harry frem de virkelig store ordene i omtalen av sin bestemor.

Han omtalte dronningen som sitt «kompass» og han hyllet hennes elskverdighet og verdighet.

Og en slik tone harmonerte nok godt med mange briters følelser, i alle fall hvis man skal måle ut fra sekkene med kondolansebrev som har strømmet inn siden avskjeden med Storbritannias lengstlevende monark.

Mer enn 50.000 kondolanser er sendt Buckingham Palace siden dronningens begravelse,

Denne uken slapp Buckingham Palace bilder av 50.000 innkomne brev, hvorav 6.500 kom allerede dagen etter begravelsen.