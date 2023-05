Den ukrainske stortingspresidenten drømmer om frie barnetog i Ukraina. Først trenger han bare F 16-fly.

– Hvis ikke kan vi blø i hjel, sier Ruslan Stefantsjuk.

Det er min drøm at det snart skal være ukrainske barn som går i tog og feirer deres frihet i frigjorte gater, sier den ukrainske stortingspresidenten Ruslan Stefantsjuk (47).

17.05.2023 16:57

– Jeg klarte nesten, ikke å holde tilbake tårene. De presset seg frem. Det er min drøm at det snart skal være ukrainske barn som går i tog og feirer deres frihet i frigjorte gater, sier den ukrainske stortingspresidenten Ruslan Stefantsjuk (47).

Vi møter han inne på et siderom til Eidsvollgalleriet på Stortinget. Bare en time tidligere sto Ruslan Stefantsjuk på stortingsbalkongen sammen med Norges stortingspresident Masud Gharahkhani og vinket til barnetoget.

Den 180 kilo og 197 centimeter høye kroppen er tydelig beveget. Tolken blir sterkt berørt når hun skal oversette det til norsk.

– Det bare gjør så vondt, unnskylder tolken.

– Vi trenger det aller mest moderne innen våpenteknologi og vi trenger hjelpen raskt. Vi trenger ammunisjon, vi trenger stridsvogner, og vi trenger fly for å gjøre slutt på denne krigen så fort som mulig, sier Ruslan Stefantsjuk.

Var klar til å slåss

– Alle som sier de ikke var redd lyver, sier Ruslan Stefantsjuk til Aftenposten. Han var som mesteparten av Ukrainas befolkning i sengen hjemme da Russland startet invasjonen klokken 3:40, 24. februar 2022.

– Jeg reiste rett til det ukrainske parlamentet. Der begynte vi å bevæpne oss. Vi var klare til å forsvare bygget med våre egne liv, sier Stefantsjuk i dag.

Under intervjuet viser han stolt frem en video av seg selv som deltar i skytetrening.

– Jeg kan skyte, sier han stolt.

Etterpå ble det kjent at russiske spesialsoldater hadde i oppdrag å fange eller drepe president Volodymyr Zelenskyj. Hvis det hadde skjedd, så hadde det vært Ruslan Stefantsjuk som hadde blitt Ukrainas overhode.

– Hvordan ville krigen gått hvis Zelenskyj hadde blitt fanget eller drept og du hadde blitt president?

– Mange har spurt meg om dette. Jeg svarer alltid det samme: Ukraina har bare en president. Og det er han som skal føre oss til seier.

Under intervjuet viser Ruslan Stefantsjuk stolt frem en video av seg selv som deltar i skytetrening.

Et samlet storting bestemte tidligere i år å gi hele 75 milliarder kroner til Ukraina gjennom det såkalte «Nansen-programmet».

Ukraina har også fått omfattende militær hjelp. I november fikk det ukrainske forsvaret de første pakkene med norske luftmissiler norske luftmissilerDe fikk såkalte Nasams-missiler, som står for Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System..

Det er et mobilt mellomdistanse luftvernsystem utviklet av Kongsberg Gruppen.

Og nettopp Kongsberg Gruppen vil Stefantsjuk besøke mens han er i Norge. Han ønsker enda flere leveranser med luftvernsystemer.

– Vi er så utrolig takknemlig for all støtten fra Norge, sier Stefantsjuk.

Men det er ikke nok, ifølge ukrainerne. Både Stefantsjuk og Ukrainas president reiser nå Europa rundt for å be om flere våpen.

– Vi trenger det aller mest moderne innen våpenteknologi og vi trenger hjelpen raskt. Vi trenger ammunisjon, vi trenger stridsvogner, og vi trenger fly for å gjøre slutt på denne krigen så fort som mulig, sier Stefantsjuk.

Den ukrainske stortingspresidenten Ruslan Stefantsjuk reiser nå Europa rundt får å be om flere våpen. Her sammen med Tysklands forbundskansler juni 2022.

Vil ha F 16-fly

– Men hva er det dere ønsker fra Norge, men som dere ikke får?

– F 16-fly ville vært en game changer. Vi håper at Norge eller Norge sammen med de andre nordiske landene kan hjelpe oss med dette. Hvis vi skal vinne denne krigen er vi avhengig av moderne teknologi. Hvis det blir en utmattelseskrig så har Russland flere soldater enn oss. Så man kan velge om dette skal være en krig Ukraina skal vinne eller om det er en krig som Russland vinner, sier Stefantsjuk.

– Så hvis dere ikke får F 16-flyene så kan dere tape krigen?

– Jeg bare sier hva militæret sier til oss. Vi trenger moderne teknologi for å unngå å blø i hjel, sier Stefantsjuk.

– Vi trenger ikke at nordmenn skal komme til Ukraina å ofre deres liv for vår kamp. Vi trenger hjelp sånn at vi kan slåss vår egen kamp, sier stortingspresidenten.

Den norske forsvarssjefen Eirik Kristoffersen anslo allerede januar i år at nærmere 300 000 mennesker er drept og såret etter at storinvasjonen startet februar 2022. De russiske tapstallene begynner å nærme seg rundt 180.000 drepte og skadede soldater, sa Kristoffersen til TV2. Han anslo videre at 100.000 ukrainske soldater var drept eller såret, og at 30.000 sivile var drept.

President Zelenskyj har tidligere sagt at mellom 50 til 100 ukrainske soldater dør hver dag.

Siden har langt flere dødd.

– Er det riktig at bare ukrainske soldater skal dø i kampen mot Russland, når dere samtidig mener at dette er en kamp for hele Vesten?

– Vi trenger ikke at nordmenn skal komme til Ukraina å ofre deres liv for vår kamp. Vi trenger hjelp sånn at vi kan slåss vår egen kamp. Men hvis vi taper krigen, så er det dere som må slåss ved neste korsvei, sier Stefantsjuk.

– Tror du Vesten til slutt kommer til å gå lei av krigen og glemme Ukraina?

– Jeg tror ikke dere har noe annet valg enn å støtte oss. For hvis vi taper så kommer krigen til dere.

– Om fem år? Hvor er vi da? Er Krym frigjort, Russland drevet ut og Putin sitter i fengsel?

– Haha. Jeg liker scenarioet ditt. Fordi det er nettopp det Ukraina kjemper for: fred, rettferdighet, demokrati og fred for hele verden. Og den fredelige fremtiden, den omfatter nemlig begrepet rettferdighet. Og dette scenarioet er rettferdig.