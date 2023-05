Datteren til utskjelt statsminister er favoritt foran valget i Thailand

Paetongtarn Shinawatra er favoritt før valget i Thailand. Hun er datteren til landets tidligere og utskjelte statsminister.

Paetongtarn Shinawatra vinker etter å ha holdt en pressekonferanse i Bangkok i forrige uke.

08.05.2023 08:40

Hun har selvtilliten, karismaen og kanskje viktigst av alt: Et familienavn folk i Thailand kjenner godt. I kampen om å bli ny statsminister viser målingene av en Shinawatra igjen er stor favoritt.

For noen skaper det frykt for at Thailand kan bli kastet ut i en ny runde med voldelige demonstrasjoner og at hæren kan gripe inn igjen.

Thaksin Shinawatra ble kastet som statsminister i et militærkupp i 2006. Partiet hans ble forbudt, og han ble nektet å stille til valg igjen.

Søsteren var statsminister

Han har likevel fortsatt å være en maktfaktor i thailandsk politikk fra sin eksiltilværelse – og fra 2011 til 2014 var lillesøsteren hans, Yingluck Shinawatra, statsminister.

Nå ligger det an til at en ny Shinawatra kan flytte inn i statsministerboligen. 36-åringen Paetongtarn Shinawatra stiller til valg for opposisjonspartiet Pheu Thai, som ifølge målingene ligger an til å gjøre et valgskred.

Partiet stiller med tre kandidater, men det er Paetongtarn Shinawatra som er den store stemmesankeren. Hun lover bedre kår for arbeiderne, minstelønn og mindre forurensing. Hun vil gjøre Thailand til et knutepunkt for finans og teknologi.

Paetongtarn Shinawatra på et valgkampstevne i Bangkok i slutten av mars.

Ut av fars skygge

Mange thailandske velgere støtter fortsatt Thaksin Shinawatra, tross at han er dømt in absentia for maktmisbruk. Selv nekter den styrtrike 73-åringen skyld og sier dommen er politisk motivert.

Paetongtarn Shinawatra understreker at hun ikke er en gallionsfigur for sin far.

– Det handler ikke om å være i min fars skygge. Jeg er min fars datter, nå og for alltid, men jeg tar mine egne valg, sier hun.

Thaksin Shinawatras lillesøster ble i sin tid også avsatt i et kupp. Det ble ledet av Prayut Chan-o-cha, som ledet et militærregime i fem år og ble statsminister i valget i 2019.

Prayut stiller til gjenvalg, men sliter med å konkurrere med Paetongtarn Shinawatras politiske kløkt og sjarm. Partiet hans får bare støtte fra rundt 10 prosent på meningsmålingene.

Paetongtarn Shinawatra (til høyre) på en pressekonferanse på fødestuen – med sin nyfødte sønn i en inkubator ved siden av seg.

Valgkamp fra fødestuen

Paetongtarn Shinawatra har holdt valgkampen gående selv om hun denne uken fødte sitt andre barn. Fra sykehussengen der hun fødte sønnen Prutthasin fortalte hun pressen at hun var mer enn klar til å komme seg ut på valgkamp igjen.

– Hun når hjem til folket, til basen. Hun har også noen talenter som hun kan ha arvet fra faren med tanke på måten hun snakker på og hvordan hun får kontakt med velgerne, sier professor Thitinan Pongsudhirak ved Chulalongkorn-universitetet i Bangkok.

– Hun er definitivt statsminister-materiale, sier han.

Selv om Pheu Thai skulle få flertall i valget, er det ikke automatisk sånn at de får statsministeren. Det valget tas av begge kamrene i nasjonalforsamlingen, der de 250 senatorene som ikke er folkevalgt, også får si sin mening.

De stilte seg bak Prayut – hærens foretrukne kandidat – i 2019.

Vanskelig å godta

Likevel er hærens grep om makten nå truet av Pheu Thai-partiets sterke målinger. Det får enkelte til å frykte ny uro, slik det var da Yingluck Shinawatra var statsminister.

For mange er det vanskelig å se for seg at en ny Shinawatra skal bli statsminister.

– Mange elsker dem, men et stort antall konservative er imot Thaksin og hans familie, sier Prajak Kongkirati ved Thammasat-universitet.

– Det at han nå har gjort datteren sin til kandidat, kan hisse opp den konservative siden igjen, sier han.

Paetongtarn Shinawatra er favoritt til å bli ny statsminister i Thailand. Partiet hennes topper meningsmålingene før valget søndag 14. mai.

Ikke redd for kupp

Paetongtarn Shinawatra har selv sagt hun ikke frykter et nytt kupp.

– Jeg er ikke den som har funnet opp statskupp, jeg har faktisk et veldig sterkt håp om at det ikke skal skje igjen. Jeg tror det blir mye vanskeligere å gjennomføre et kupp en gang til, sier hun.

Flere thailandske medier skriver at det går rykter om at hun vil forsøke å alliere seg med den tidligere generalen Prawit Wongsuwan, som er Prayuts visestatsminister, men stiller mot ham i valget.

Det spekuleres på at han i stedet kan få en plass i en regjering ledet av Paetongtarn Shinawatra for å skape ro i landet etter valget.