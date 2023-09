Igor Girkin vil ta presidentjobben: – Putin er for snill

Ultranasjonalisten har hundrevis av liv på samvittigheten. Nå vil Igor Girkin bli president i Russland.

Opprørskommandanten Igor Girkin fikk holde på så lenge han var nyttig. Da han fikk for mye oppmerksomhet, ble han fjernet, skriver ISW. Vis mer

Publisert: 05.09.2023 18:24

«Dette er mine fordeler sammenlignet med den sittende presidenten».

Slik kaster opprørskommandanten Igor Girkin hansken. På Telegram utfordrer han selveste Vladimir Putin til presidentduell.

Forsøket blir av eksperter omtalt som fånyttes. Men her er likevel tre grunner til at det er viktig for å forstå Putins Russland:

1. Ultranasjonalister i trøbbel

Igor Girkin, også kjent som Igor Strelkov, har vært en av Putins soldater. Han var blant lederne av den russiske invasjonen i Øst-Ukraina i 2014. Han er også dømt «in absentia» for å ha skutt ned passasjerflyet Malaysia Airlines MH17.

298 mennesker mistet livet i den dramatiske hendelsen.

Her døde 298 mennesker. Vis mer

Det siste halvannet året har han blitt mer og mer kritisk overfor Putin og Kreml. Ikke fordi han mener krigen er feil, men fordi han mener det er for lite krig.

Som han skrev da han lanserte seg selv som kandidat: Den sittende presidenten er for snill. Han er for godtroende og naiv.

– Jeg er ikke så snill som Putin. Og jeg kan vise det i praksis, skriver Girikin.

For sin ramsalte kritikk av det russiske forsvaret, risikerer Girkin nå fem års fengsel. Presidentkandidaturet fremmes fra en fengselscelle.

De siste årene har Putin slått hardt ned på Russlands liberale opposisjon. Frontfigurene er dømt til langvarige straffer. Nå har Russlands sterke mann også slått ned på det ultranasjonale krigshissermiljøet:

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin er etter alle solemerker død.

General Sergej Surovikin, mistenkt for å være Prigozjins støttespiller, er fjernet fra sin stilling.

Igor Girkin sitter fengslet.

Men likevel får Girkin publisert innlegg der han kaller Putin naiv og skjeller ut Russlands militære ledelse. Hvordan henger det sammen?

Igor Girkin har en lang og blodig karriere som russisk soldat. Han deltok under invasjonen på Krym og senere i Donbas. Bildet er fra 2014. Vis mer

2. Forsøker å få mer kontroll

Krigen i Ukraina er også en informasjonskrig. Mens russiske statlige medier forteller en polert versjon av virkeligheten, har de såkalte militærbloggerne rapportert direkte fra fronten. Med ramsalt kritikk av russisk militær ledelse og rop om mer krig, har enkelte skaffet seg over én million følgere.

Samtidig florerer det med falske rykter og usannheter på kanalene. Flere av dem tjener også store penger på virksomheten, ifølge en gravesak fra BBC.

Dette får de lov til fordi de bidrar til å mobilisere russere til krig. De gir også Putin mulighet til å sette mektige grupper opp mot hverandre. Men de siste tids arrestasjoner tyder på at noe er i endring:

Girkin fikk holde på så lenge han var nyttig. Da han fikk for mye oppmerksomhet, ble han fjernet. Han kan fremdeles få frem sitt budskap, men hans støttespillere regnes ikke som en stor trussel så lenge han sitter fengslet, skriver den amerikanske tenketanken Institute for the Study of the War.

Tenketanken har følgende analyse av arrestasjonen:

– Dette tyder på at Kreml arresterer fremtredende ultranasjonalistiske stemmer for å unngå motstand mens russiske myndigheter styrker sin innsats for å få langsiktig kontroll over det russiske informasjonsrommet.

Og det er særlig viktig for Putin det neste halve året.

3. Forberedelser til presidentvalget

17. mars 2024 skal nemlig russiske velgere stemme på hvem de ønsker som ny president. Det er imidlertid lite spenning knyttet til hvem som vinner. Det er ventet at Putin om kort tid vil offentliggjøre at han stiller igjen. Og han kommer til å vinne. Det er viktig for Putin å vise, særlig under en dramatisk krig, at han har støtte i egen befolkning.

Hans talsperson Dmitrij Peskov forsnakket seg til storavisen The New York Times da han sa at Putin ville få over 90 prosent av stemmene.

Den russiske storavisen Kommersant rapporterte så tidlig som i januar at Kreml startet å forberede seg på valget i mars neste år. I tiden fremover kommer russiske myndigheter til å teste hvordan de kan påvirke befolkningen gjennom sosiale medier, hvordan de skal håndtere tilbakevendte soldater og deres pårørende, og hvordan landet skal utvikle seg under sanksjonene fra Vesten.

Den uavhengige russiske avisen Meduza har kilder tett på russiske myndigheter. De skriver at Putin skal sikres over 80 prosent av stemmene ved å mobilisere støttespillere og benytte seg av elektronisk stemmegivning. Planene skal settes ut i verk fra november da regionale ledere skal skryte av alt de har fått fra Kreml de siste årene.

Kildene til Meduza rapporterer like fullt om en nervøs presidentadministrasjon. Og det er ikke den fengslede Girkin de tenker på, men en uforutsigbar krig.

– Det blir ikke enkelt å oppnå det bestilte antall stemmer. Alt kan forandre seg raskt på grunn av krigen, sier vedkommende til Meduza.