Hvorfor ble nettopp dette jordskjelvet så dødelig?

Raseriet stiger over lite hjelp i de jordskjelvrammede byene. Det er flere grunner til at WHO frykter at over 20.000 ble drept i mandagens jordskjelv.

Sivile går rundt i ruinene av en høyblokk i regionen Hatay i Tyrkia. Mye tyder på at svært lite hjelp har kommet frem til byen, som er en av de hardest rammede.

07.02.2023 10:13 Oppdatert 07.02.2023 11:06

– Det er ingen beredskapsmyndigheter, det er ingen stat. Vi er overlatt til oss selv som vanlig, sier den tidligere ordføreren i Hatay-regionen, Zekiye Yigitbasi.

Han gråter mens han blir intervjuet av en av Tyrkias mest kjente, uavhengige journalister. Ett døgn har gått etter det historiske jordskjelvet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn