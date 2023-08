Sverige: Tog sporet av – over 100 passasjerer evakuert

Ifølge en video som svenske Aftonbladet har publisert, kan man se passasjerer som vasser i en bekk på vei vekk fra toget.

Mandag ettermiddag sporet et tog av i Sverige. Vis mer

Like etter klokken 12.30 kom meldingen om at ett tog hadde sporet av, melder SVT.

Ifølge Statens Järnväger (SJ) var det totalt 120 passasjerer på toget fordelt på fire vogner.

– Passasjerene er ved godt mot. Ifølge personalet om bord har alle det bra. Nødetatene undersøker nå om noen trenger støtte, sa presseansvarlig Martina Nord i SJ tidligere mandag.

Ifølge Aftonbladet var toget på vei fra Stockholm til Sundsvall.

SVT skriver videre at politiet mener ulykken skyldes at vollen under jernbanen ble uthulet grunnet det kraftige regnet og raste sammen.

– Det gikk ikke noen tog i høy hastighet på grunn av vannføringen i området, sa Nord i SJ til SVT.

Det er på grunn av det voldsomme regnværet den siste tiden at vannføringen har økt så kraftig.

Søndag og mandag har uværet ved navn Hans herjet i Sør-Sverige. Ifølge Aftonbladet er Hudiksvall, som ligger like ved ulykkesstedet, verst rammet av regnet. 68,7 millimeter regn falt mellom klokken klokken 20 søndag kveld og klokken 08 mandag morgen, skriver avisen.

Bilder publisert av Aftonbladet viser mennesker som vasser i gjørmevann som når dem til knærne. Avisen skriver også at Det svenske trafikkverket har sendt ut en skadestedsbetjent for å vurdere ulykken og hvordan togtrafikken vil bli påvirket av hendelsen.

Denny Josefsson sier at det skal være full stopp mellom Iggesund og Hudiksvall i minst ett døgn. Hun jobber i Det svenske trafikkverket.