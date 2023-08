Han sa han var jødisk og ble en populær kritiker av Israel. Men det var et problem.

Fabian Wolff gjorde karriere som jødisk kritiker av den israelske staten. Men nå innrømmer den tyske 34-åringen at han ikke er jødisk i det hele tatt.

Fabian Wolff innrømmer nå at han ikke er jødisk – etter å ha gjort karriere nettopp som jødisk skribent. Vis mer

Publisert: 12.08.2023

«Familiehistorien har gitt meg to kolli med bagasje, den kjente kofferten under sengen, og den tømte kofferten på «Hotel Deutschland», hvor jeg fornyer leien annenhver uke», skrev Fabian Wolff i Zeit Online i 2021.

De to neste årene brukte han familiehistorien sin til å bygge en plattform som ung, jødisk kommentator og kritiker av Israels politikk. Artiklene hans ble publisert av blant annet Süddeutsche Zeitung og Jüdische Allgemeine. Med historien om en bestemor på flukt fra holocaust hadde han en slags moralsk autoritet når han kritiserte dagens israelske regjering.

Wolff var en aktiv tysk støttespiller for BDS-bevegelsen. Det er aktivister som vil boikotte Israel, trekke ut investeringer og innføre sanksjoner.

Men i en ny lang artikkel i Zeit Online er han plutselig ikke så sikker på at han er jødisk allikevel. I «Mitt liv som sønn» forteller han at den jødiske identiteten hans beror på en misforståelse. Han forklarer at moren ga ham inntrykk av at bestemorens flukt fra nazistene skyldtes at hun var jødisk.

Som ung var Wolff fan av komikeren Larry David og TV-serien «Curb Your Enthusiasm». David er jødisk, og Wolff spurte moren sin om de også var jødiske. Hun ga et ganske utydelig svar. Men han begynte å bygge en ny identitet som jødisk.

Han utviklet seg som skribent, med stadige angrep på både Israel og ledende jødiske tyskere.

Wolff angrep også ledere i Tysklands jødiske fellesskap. Han mente at de var altfor konservative.

Kritikken ble tatt på alvor, mye på grunn av at den kom fra en jødisk skribent.

I sommer innså han at det hele sannsynligvis er en misforståelse.

Kritikere mener at han har løyet bevisst.

Fake Jews

Storavisen Frankfurter Allgemeine reagerte med å skrive: «Fabian Wolff som fant opp en jødisk identitet, var ikke bare en bedrager. Med antisionismen sin og sympatien for BDS var han jøden Tyskland ønsket seg».

Avisene som ga ham en plattform, reagerte hardt.

Süddeutsche Zeitung reagerte med å slette alle artiklene hans og publisere en artikkel med overskriften «Das sind Fake Jews».

Jüdische Allgemeine skrev om ham som «Kostümjude», en som har kledd seg ut som jødisk.

De skriver om hvordan han bløffet ved å krydre språket sitt med jiddiske fraser. Nå innrømmer redaksjonen at de lenge hadde mistanke om at skribenten seilte under falskt flagg. Flere jødiske berlinere varslet om at han neppe var hva han utga seg for.

Nølte med å faktasjekke

Redaksjonen bestemte seg allikevel for ikke å faktasjekke ham eller konfrontere ham med ryktene.

Nå forklarer de at konkurrenten Die Zeit avslørte Marie Sophie Hingst, som ble kåret som årets blogger i Tyskland i 2017. Hun hevdet også å være etterkommer av holocaustoverlevende. Da hun ble avslørt, tok hun sitt eget liv. Redaktørene ville ikke risikere det samme.

Nå tar de derimot full avstand fra den tidligere bidragsyteren sin. De hevder at det også er flere løgner i artikkelen der han hevder at jødiskheten er en misforståelse.

Hingst og Wolff er ikke de eneste «kostymejødene» som er blitt avslørt. I 2018 måtte Wolfgang Seibert trekke seg som leder for synagogen i Pinneberg ved Hamburg. Han hadde ikke jødiske foreldre, som han hevdet.

I 2022 ble George Santos valgt inn i USAs kongress fra en valgkongress i New York. Kort tid senere ble det avslørt at så godt som alt han fortalte om seg selv, var løgn. Utdannelse, arbeidserfaring, familiebakgrunn, seksuell legning og det meste andre han fortalte, er enten løgn eller overdrevet.

Han hevdet også at besteforeldrene var jødiske og rømte fra forfølgelsen før andre verdenskrig. Senere sa han at det var en spøk.

Dette kalles Wilkomirski-syndrom, etter en forfatter som kalte seg Binjamin Wilkomirski. I 1995 ga han ut en bok om oppvekst under holocaust, som senere ble avslørt som en bløff. Forleggeren hans trakk tilbake boken, meldte The Guardian i 1999.