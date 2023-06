Opptøyene i Frankrike eskalerer: – Det virker som om de har behov for en slags katarsis. Å få ut angsten og vreden.

Politimannen som skjøt og drepte en 17-åring tirsdag, er nå siktet for drap. Men opptøyene eskalerer fortsatt.

Opptøyene i Frankrike har eskalert siden tirsdag, da 17 år gammel gutt ble drept av en politimann.

29.06.2023 21:09 Oppdatert 29.06.2023 21:41

Politimannen som avfyrte det dødelige skuddet mot den franske tenåringen, Nahel, er nå arrestert og tiltalt for forsettlig drap. Det skriver BBC og flere medier.

Hendelsen har utløst store voldelige opptøyer i Frankrike etter at politimannens forklaring viste seg å ikke stemme overens med et videoklipp.

Trodde skuddet var «nødvendig»

Paris-forstaden Clamart innfører nå portforbud på natten som følge av de store protestene. Dette er en alvorlig situasjon, forteller Frankrike-ekspert Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

– Politimannen sa at han handlet i nødverge, at bilen ville meie han ned. Videoen viser at det ikke stemte. Han skjøt uten at han var truet.

Ifølge franske Le Monde, sier mannens advokat at politimannen skjøt et skudd han «trodde var nødvendig».

Flere tusen deltok torsdag i den fredelige marsjen til minne om 17-åringen. Moren til gutten står i den hvite bilen foran, med «rettferdighet for Nahel» skrevet på T-skjorten.

Skutt på kloss hold

I videoen ser man en gul bil stoppet i det som skal være en trafikkontroll. Bilen står helt stille. To politifolk lener seg inn imot vinduet, svært nær sjåføren. Den ene peker med et skytevåpen.

Politimannen skyter mens bilen forsøker kjøre av gårde. Den kræsjer så inn til siden. Tenåringen ble skutt på kloss holdt i brystet og døde. Dette skjedde i Paris-forstaden, Nanterre.

Slike hendelser får ringvirkninger, forteller Orban. Lignende opptøyer har vært å se flere ganger i Frankrike de siste årene. De kan vare i flere uker.

Opptøyene eskalerer

De voldelige opptøyene som nå brer seg ut over landet, er forventet å eskalere ytterligere. 40.000 politifolk skal torsdag være utplassert over hele Frankrike. 5000 av dem i Paris.

TV-bilder viser protesterende som satte opp veisperringer og kastet prosjektiler mot politifolk. De svarte med tåregass, skriver nyhetsbyrået Reuters. Minst én bank skal ha blitt plyndret. 150 personer skal være pågrepet.

«Rettferdighet for Nahel» er skrevet i kritt på flere bygninger og bussholdeplasser. Moren til gutten ledet an det som var en fredelig protest, og skal ifølge Orban ikke ha oppfordret til volden som nå utspiller seg.

Er ikke sint på politiet

– Jeg er ikke sint på politiet. Jeg er sint på den som tok livet av sønnen min, sa moren sent torsdag kveld i et intervju. Det skriver den franske avisen Le Monde.

Moren skal ha sagt at hun skiller politiet som institusjon fra den politibetjenten som skjøt sønnen hennes tirsdag morgen. Det skriver avisen videre, som siterer intervjuet fra et TV-program.

Men selv om sorgens sentrum ikke oppfordrer til det, er det ikke uvanlig at protestene utvikler seg i en voldelig retning, forteller Orban.

Moren til den avdøde 17 år gamle gutten ledet an en fredelig protest torsdag. Vold brøt ut mot slutten av protesten og fortsetter i flere byer.

Reagerer på «systematisk politivold»

– For meg er dette et typisk utbrudd som viser problemene man identifiserte for 30 år siden.

Orban forteller at protestene har utviklet seg til opptøyer med en politisk agenda. Mange mener det er systematisk politivold mot ungdommer. Gutten hadde nordafrikansk opphav, og omstendighetene rundt skytingen har ført til stor misnøye blant franske unge.

17-åringen er den andre personen i Frankrike i år som har blitt drept i en politiskyting i en trafikkontroll. I fjor døde 13 personer på denne måten, skriver BBC.

Særlig gjelder det i forstedene, hvor trykket generelt er ganske høyt på grunn av dårligere levestandard og tilgang på jobber. Nanterre beskrives som en arbeiderklasseby på vestkanten av Paris.

– Disse episodene pleier å kulminere i opptøyer og massiv vold i noen dager, kanskje uker, sier Orban, og legger til:

– Det virker som om de har behov for en slags katarsis katarsisKatarsis er gresk og betyr "renselse". Brukes gjerne i sammenheng med å rense ut negative følelser, eller å få utløp for noe.. Å få ut angsten og vreden.

Frankrikes president Emmanuel Macron innkalte torsdag til krisemøte i regjeringen. Han omtaler hendelsen som «utilgivelig», men har samtidig reagert på opptøyene, som vanligvis avtar av seg selv.