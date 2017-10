Mann siktet for Belgia-terroren i 2016

Mannen, som er belgisk statsborger, skal fremstilles for en domstol i løpet av de kommende dagene, opplyser den føderale påtalemyndighetens kontor onsdag.

Hemmelig rapport: Belgisk politi hadde utallige sjanser til å avsløre terroren i Paris og Brussel

– Han er siktet for å ha deltatt i en terrorgruppes aktiviteter, terrordrap og forsøk på terrordrap, som gjerningsmann og medvirkende, heter det i pressemeldingen fra påtalemyndigheten.

Myndighetene gir ingen detaljer om 39-åringens antatte bånd til selvmordsbomberne som drepte totalt 32 mennesker på Brussel internasjonale flyplass og en metrostasjon 22. mars i fjor.

Opplysningene gjøres kjent dagen etter at belgisk politi meldte at politiet hadde utført et titall antiterroraksjoner der fire personer ble pågrepet.

Tidligere er ni personer blitt siktet for angrepene.

Najim Laachraoui og Ibrahim El Bakraou sprengte seg selv i avgangshallen på Zaventem-flyplassen 22. mars 2016. Kort tid etter angrep Ibrahims bror Khalid metrostasjonen Maalbeek.