Statsborgere fra i alt 34 land, deriblant Australia, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA, er enten omkommet eller savnet i terrorangrepene mot kystbyene Barcelona og Cambrils, melder Guardian, som siterer katalanske myndigheter.

Fikk rykket sønnen unna varebilen

Fredag ettermiddag var 14 personer bekreftet omkommet, hvorav 13 i Barcelona og én i Cambrils. Den spanske avisen El Periodico melder at åtte av personene er identifisert så langt.

Italienske Bruno Gulotta (35) fra Legnano er ifølge NTB blant de drepte. Gulotta ble meid ned av den hvite varebilen rett foran sin kone og deres to små barn på henholdsvis fem år og syv måneder. Gulottas kone klarte å dra sønnen Alessandro (5) unna i tide. Datteren, Aria, hadde hun i en bæremeis.

Dødsfallet ble kunngjort av Gulottas arbeidsgiver, dataselskapet Tom's Hardware. Italienske medier skriver at Bruno hadde holdt sønnen Alessandro i hånden bare et øyeblikk før familiefaren ble truffet. Kona Martina klarte å komme seg unna, og fikk rykket sønnen unna i tide.

Gulottas arbeidsgiver har gått ut med denne meldingen, der Gulotta er avbildet i svart skjorte midt i bildet:

– Jeg falt og innså at Luca ikke var der lenger

Italienske Luca Russo, mistet også livet på Las Ramblas, ifølge The Guardian.

Russo var ferdigutdannet ingeniør i fjor, og hadde nettopp begynt i sin første jobb. Han var på ferie med kjæresten, Marta Scomazzon, som er blant de tre sårede italienerne.

Scomazzon har fortalt sin historie til nyhetsbyrået Ansa: Vi gikk sammen, så ble vi truffet av vanen.

– Jeg falt og innså at Luca ikke var der lenger, jeg så ham ikke igjen, kroppen hans ble feid bort, sier hun til nyhetsbyrået.

Russo’s søster Chiara postet bilder av sin smilende bror på Facebook, ved siden av bilde av den døde kroppen hans på gaten i Barcelona.

«Hjelp oss å få ham hjem. Jeg ber dere», skrev hun.

Francisco Seco / TT / NTB Scanpix

«En omsorgsfull mor og kjærlig kone»

Belgiske Elke Vanbockrijck (44), ble drept av vanen på La Rambla. Hun var på ferie med ektemannen og deres to sønner på 10 og 14 år.

Vanbockrijck skysset jevnlig sønnene sine til fotballtrening i klubben, KFC Heur Tongeren.

Klubben har ifølge The Guardian skrevet følgende uttalelse:

Hun var ofte i klubben, og var veldig engasjert i klubben. Vi vil huske henne som en blid dame, en omsorgsfull mor og kjærlig kone. Elke vil bli savnet.

Francisco López Rodríguez (60) er det første navngitte spanske offeret. Han gikk på La Rambla med sin kone, som skal være alvorlig skadet. Ifølge El Pais skal tilsammen tre spanske statsborgere være blant de drepte. Det skriver The Guardian.

Tre tyske statsborgere blant de omkomne

Fredag ettermiddag annonserte USAs utenriksminister, Rex Tillerson er minst én amerikaner blant de drepte. Det melder NBC News på Twitter.

Det yngste dødsofferet er en tre år gammel jente. The Guardian siterer spanske aviser som opplyser at hun ble fraktet til sykehus og døde kort tid etter ankomst.

Belgias utenriksminister Didier Reynders bekrefter på Twitter at de har mistet en av sine:

De sårede

Mer enn 100 personer er såret etter angrepet.

Spanske sykehus oppfordret natt til fredag, via sosiale medier, engelske, italienske og franske tolker til å melde seg for å bistå i kommunikasjonen mellom ofre og helsepersonell, skriver The Guardian.

Franske myndigheter har bekreftet at 26 franske statsborgere er skadet i terrorangrepet. 11 av dem er alvorlig skadet.

En seks år gammel jente skal være fraktet til sykehus med alvorlige skader.

Belgias utenriksminister Didier Reynders opplyser på Twitter at to belgiere er på sykehus, en av dem alvorlig skadet.

Tre nederlendere skal være blant de sårede.

skal være blant de sårede. Tyske myndigheter opplyser at 13 tyske statsborgere er såret. Noen er kritisk skadet og kjemper fortsatt for livet, ifølge talsmann Martin Schäfer. Han kunne hverken bekrefte eller avkrefte tidligere opplysninger om at tre tyske statsborgere er blant de 14 drepte. Tyske medier melder at tre tenåringsjenter fra Oberhausen var blant de sårede. Jentene på 17, 17 og 14 år var på dagstur til Barcelona.

Tyske myndigheter opplyser at 13 tyske statsborgere er såret. Noen er kritisk skadet og kjemper fortsatt for livet, ifølge talsmann Martin Schäfer. Han kunne hverken bekrefte eller avkrefte tidligere opplysninger om at tre tyske statsborgere er blant de 14 drepte. Tyske medier melder at tre tenåringsjenter fra Oberhausen var blant de sårede. Jentene på 17, 17 og 14 år var på dagstur til Barcelona. En gresk kvinne og hennes to barn er blant de skadede, skriver The Guardian med henvisning til en gresk diplomat.

Kinesiske myndigheter har opplyst at to personer fra Taiwan er alvorlig skadet. En person fra Hongkong fikk mindre alvorlige skader i angrepet og er skrevet ut.

Amerikanske myndigheter har rapportert om én skadd amerikaner. Skadene skal være lette.

Fire australiere er skadet, melder utenriksminister Julie Bishop.

Britenes statsminister Theresa May meldte fredag ettermiddag at det ser ut til at også flere briter er rammet.

Bestefaren Tony Cadman etterlyser barnebarnet sitt på Facebook i dag:

Syvåring savnet