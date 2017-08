Indianere okkuperer norske oppdrettsanlegg i Canada

To oppdrettsanlegg i den canadiske provinsen British Columbia er blitt okkupert av demonstrerende urfolk de siste dagene.

I dette området er det 20 oppdrettsanlegg som alle er norske. 12 av disse er eid av Marine Harvest og åtte er eid av Cermaq.

Okkupantene har varslet at de kommer til å bli værende til oppdrettsanleggene blir fratatt lisensen.

Flyttet seg fra Cermaq til Marine Harvest

Først ble et anlegg nær Burdwood Island, eid av det norske selskapet Cermaq, okkupert av urfolk på onsdag. Der ble de noen timer, ifølge kilder i området.

Så har andre familier okkupert et anlegg eid av Marine Harvest torsdag. Det ligger på Swanson Island utenfor Alert Bay i British Columbia. Der oppholder de seg fortsatt lørdag formiddag.

Lokalbefolkningen samler bevis

Okkupantene ved Swanson Island mener å ha bevis for at Marine Harvest er ansvarlig for at deformert oppdrettsfisk har rømt fra anleggene, og at villaksen i området er blitt forgiftet.

Familiene som har okkupert oppdrettsanlegget har også uttalt at de vil ha en fredelig demonstrasjon.

– Nok! Til Marine Harvest: tilbakekall transportfartøyene deres og få disse atlanterhavslaksene ut av mitt territorium, sier familieoverhode Ernest Alfred, som hevder å ha samlet bevis av usunn laks, i en pressemelding.

Overhodet i Laich-Kwil-Tach-familien, George Quocksister Jr., har samlet bildebevis av usunn laks i en måned, ifølge den canadiske rikskringkasteren CBC News.

– Jeg undersøker dem og ser hva som skjer i dem, og det er helt sikkert at det ikke er bra, sier han til CBC.

Alexandra Morton

Marine Harvest avviser anklagene

Ian Roberts som er direktør for samfunnskontakt i Marine Harvest i Canada, svarer på Aftenpostens spørsmål via e-post.

Han bekrefter at en indianerstamme «har uttrykt engstelse for virksomheten vår og for øyeblikket oppholder seg på våre private arbeidsplasser uten lov».

Han skriver at indianerne støttes av miljøorganisasjonen Sea Shepherd.

– De siste årene har selskapet vårt invitert indianerne til å besøke virksomheten vår og se hvordan vi driver, skriver han og føyer til at invitasjonene ble avslått.

Han sier at indianernes besøk denne gangen kom overraskende.

– Vi vil la dem bli på stedet slik at de får se hvordan vi driver, så lenge de opptrer med respekt og er fredelig og ikke plager de ansatte eller skader fisken vår, sier han.

Roberts avviser blankt at deformert fisk er et stort problem. Når det observeres deformert fisk blir den fjernet fra mærene. Han skriver også at det ikke er grunnlag for å hevde at oppdrettslaksen «forgifter» den ville laksen.

Talsmannen for Marine Harvest skriver at det ikke har rømt laks fra Marine Harvests anlegg i Canada.

Redd for rømt laks

Den siste uken har det vært mye oppmerksomhet om 305.000 laks som rømte fra et oppdrettsanlegg rett sør for grensen med USA. Den canadiske fiskeriministeren Dominic LeBlanc sier at han følger situasjonen nøye. En talsmann for departementet sier til kringkastingsselskapet CBC at faren for «genetisk forurensning» er liten. Den atlantiske laksen fra oppdrettsanleggene kan ikke parre seg med den ville stillehavslaksen.

Neville Crabbe i Atlantic Salmon Federation, en organisasjon som jobber for villaks, sier at den største bekymringen rundt oppdrettslaksene er at sykdom på oppdrettslaksen kan spre seg til villaks.

Marine Harvest, kontrollert av den kypriotiske rederen John Fredriksen, har hovedkontor i Bergen og er verdens største selskap innen fiskeoppdrett.

Også Cermaq er et av verdens største innen fiskeoppdrett med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Selskapet var lenge statseid, men ble i 2014 solgt til Mitsubishi Corporation som nå er heleier.