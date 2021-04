Da moren døde, skrev ekslederen en rørende hyllest. Teksten ble raskt sensurert.

«Kina bør være et land fullt av rettferdighet», skrev den tidligere statsministeren. Det ble for mye for sensurapparatet i diktaturet.

Som statsminister i Kina var Wen Jiabao kjent for å vise følelser. Her besøker han ofre etter jordskjelvet i Sichuan i 2008, der rundt 70.000 mennesker døde. Foto: Yao Dawei / XINHUAAP/NTB

«Bestefar Wen», ble han ofte kalt. Og ikke uten grunn.

Etter et katastrofalt jordskjelv i 2008 der rundt 70.000 mennesker døde, for eksempel, klatret statsminister Wen Jiabao rundt i ruinene og trøstet fortvilte overlevende.

I motsetning til andre kinesiske ledere viste han gjerne sine følelser mens han satt som statsminister fra 2003 til 2013. Han virket mindre stiv og formell enn de andre partitoppene, og han var også en av svært få som ikke alltid farget håret sitt svart.

Men han var nå likevel en av de mektigste lederne i verdens største diktatur. Det gode ryktet hans fikk også en alvorlig knekk i 2012. Da avslørte The New York Times at moren hans, som han alltid hadde omtalt som fattig, på uforklarlig vis hadde opparbeidet seg en formue på over en milliard kroner.

Nå er Wen i nyhetene igjen. Og nok en gang er moren hans en sentral del av historien.

Sensurert i Kina

Yang Zhiyun døde nemlig i desember, 99 år gammel. Og sønnen, som ble født da hun var 20, valgte å hylle sin mor med en lang minnetekst. Denne ble publisert i fire deler i et lite tidsskrift i den delvis selvstyrte provinsen Macau.

Og det var den fjerde og siste delen som skapte problemer.

Der skriver nemlig Wen Jiabao følgende:

«Kina bør være et land preget av rettferdighet. Et land der det alltid er respekt for menneskelige hjerter og menneskelig natur. Et land der det alltid finnes ungdommelighet, frihet og arbeidsmoral. Ting jeg har grått og kjempet for. Dette er en sannhet jeg har lært fra mitt eget liv, og dessuten en gave jeg har fått av min mor.»

Tidligere statsminister Wen Jiabao skrev nylig en hyllest til moren sin, som døde i desember. Foto: Faksimile fra Macau Herald

Teksten ble raskt lagt merke til. På kort tid var den delt flere hundre tusen ganger av kinesiske nettbrukere.

Da grep myndighetene inn. Snart var det umulig å dele artikkelen i sosiale medier. Diskusjoner om teksten ble fjernet. Selv om teksten fortsatt er tilgjengelig og kan leses, var budskapet klart: Wen hadde gått for langt.

Fra harmonisk samfunn til Xis drøm

Kanskje var det ordet «frihet». Kanskje var det et avsnitt tidligere i teksten. Der skrev den tidligere statsministeren at faren hans ble politisk forfulgt under den kaotiske kulturrevolusjonen på slutten av 1960-tallet.

Uansett var det for sterk kost for den sittende partiledelsen, som har lagt seg på en helt annen politisk og retorisk linje enn sine forgjengere.

Wen Jiabao og daværende partileder Hu Jintao fremhevet behovet for å skape et harmonisk samfunn. Dagens partileder, Xi Jinping, er mer opptatt av sin «kinesiske drøm» om global styrke og nasjonal stolthet.

Wen Jiabao var statsminister fra 2003 til 2013. I 2007 møtte han Norges daværende statsminister, Jens Stoltenberg, i Beijing. Foto: Kristoffer Rønneberg

Wen Jiabaos forsiktige ord i morens minnetekst kan derfor tolkes som et subtilt spark til dagens ledelse, mener flere eksperter.

– Med tanke på det politiske klimaet i dag, er det at han uttaler seg i seg selv en viktig handling. Det er også en tilslørt kritikk av Xi, sier analytikeren Wu Qiang til CNN.

Han er en tidligere professor i statsvitenskap ved Tsinhua-universitetet i Beijing.

Reformvennlig partitopp

Wen Jiabao har også tidligere vist tegn til å være opptatt av menneskelighet og frihet. I 1989 ble han med daværende partisekretær Zhao Ziyang til Den himmelske fredsplass for å vise sin støtte til studentene som demonstrerte. Zhao ble like etterpå plassert i husarrest.

Men Wen klatret videre opp i systemet og endte opp i partiets toppledelse. Likevel snakket han flere ganger om ideer som irriterte andre partitopper. I 2007 omtalte han menneskerettighetene som «universelle verdier» og tok til orde for politiske reformer. Dette ble raskt kritisert av partiorganet Folkets Dagblad.

Og i 2010, mens han fortsatt var statsminister, fortalte han CNN at kineserne har et «uimotståelig» ønske om demokrati og frihet.

Også den gang ble Wens kommentarer raskt fjernet fra kinesiske nettsider.